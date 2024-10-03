AK Parti'li İleri'den milli teknoloji hamlesi vizyonuyla 'siber vatan' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İleri, Meclis bünyesinde yapay zeka teknolojileri, bu teknolojilerin kazanımlarına yönelik atılacak adımları, ortaya konması gereken hukuki altyapının belirlenmesi ve bu teknolojinin barındırdığı risklere karşın alınması gereken önlemler üzerine çalışmak üzere bir araştırma komisyonunun genel kuruldaki oylama sonucu kurulmuş olduğunu söyledi. İleri, "Hayırlara vesile olsun diyorum ve emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Zira gerçekten önemsediğimiz, önem verdiğiniz bir çalışma oluyor" dedi.

İleri, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesi kapsamında ama daha geniş kapsamıyla 'siber vatan' temasıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bu çalışmalar sonucunda da hakikaten önemli sonuçları elde etmeye başladık. Gayrisafi milli hasılamızın Ar-Ge'ye ayırdığımız payı 2023 sonu itibarı ile yüzde 1,32'ye ulaşmış durumda. 2002 yılında binde 5 olan bu oranın geldiği noktayı düşündüğümüzde hakikaten Ar-Ge'ye önemli bir kaynak ayırdığımızı görüyoruz. Ar-Ge istihdamımız arttı. E-devlet sistemimiz oldukça geniş ve yaygın bir kullanım kazandı. Geldiğimiz nokta itibarı ile Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 2024 e-Devlet kıyaslama raporuna göre aldığımız puan Türkiye olarak Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak 37 ülke arasında 10'uncu sırada yerimizi korumuş vaziyetteyiz. Bunun yanında savunma sanayimizde önemli atılımlar oldu. Yüzde 80 gibi önemli bir yerlilik oranına ulaşmış vaziyetteyiz. Uzaya uydularımızı gönderiyoruz. Bizim amacımız sadece yerliliği sağlamak değil. Aynı zamanda ürün bağımsızlığını, rekabetçi ortamı tesis etmek ve son derece verimli ve üretken bir ekosistemi hayata geçirmek. Bu anlamda şunu söylemekte fayda var; biz siber vatanı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu anlamda bu teknik çalışmaların yanında çeşitli kurumları hayata geçiriyoruz, ilgili düzenlemeleri ve mevzuatları da çalışıyoruz. Bütün bunlar gerçekten öncü sayılabilecek çok önemli düzenlemeler ve mevzuatlar."

'2025 YILI İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLER KOYMUŞ DURUMDAYIZ'

İleri, yapay zeka teknolojilerinin son dönemde herkesin gündemine yerleşmeye başladığını ifade ederek, "Türkiye'mizde bu alanda milli teknoloji hamlesi vizyonunu ortaya koyan irade, bu noktada zamanlı bir şekilde çok kuvvetli adımlar atmış durumda. 2021 yılında yayınlanan bir ulusal yapay zeka strateji belgemiz var. Bu belge kapsamında 2025 yılı için önemli hedefler koymuş durumdayız. Bu sürecin takibi için de yine Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçen bir ulusal Yapay Zeka Strateji Yönlendirme Kurulu aktif olarak çalışmakta. Geldiğimiz nokta itibarı ile ortaya konan eylem planının yaklaşık yarısı hayata geçirilmiş durumda. Bunun da sonuçlarını almaya, sonuçları görmeye başladık. Ulusal yapay zeka stratejisinin bir parçası olarak 2024-2025 yıllarını kapsayan yeni eylem planı da biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılmış durumda. Burada Türkçe dil modelini geliştirilmesinden veya bu modeli geliştirecek topluluğun güçlendirilmesinden tutun hukuki değerlendirme alt yapısını oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede epeyce önemli eylemler tespit edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.