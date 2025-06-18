AKINCI, TB3, TB2 ve kendi İHA'ları... Pontecorvo: Baykar'la olağanüstü bir ürün geliştireceğiz

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak.

Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda TRT World'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın kendilerini stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Biz Baykar'ı, Baykar da bizi seçti. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi. Bu ortaklığa o kadar bağlıyız ki şirketimizin tarihinde ilk defa başka bir firmayla ortak stant açtık. Bu firma da Baykar." diye konuştu.

Beklentilerinin, insansız hava araçları alanında liderlik olduğunu aktaran Pontecorvo, "Sonra da buradan daha ileriye gideceğiz. Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Bu dönemlerde teknoloji, başarının teminatı. Teknolojinin en uç seviyesinde olacağımızdan eminim. Hem Avrupa hem de dünya pazarları için çok ikna edici bir ürünümüz olacak." ifadesini kullandı.

"MAKSİMUM KATKIYI SUNMAK İSTİYORUZ"

Pontecorvo, ortaklık kapsamında hangi ürünlere öncelik verileceği sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle AKINCI, TB3, TB2. Bizim de kendi insansız hava aracımız var. İki çok dinamik şirketiz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle öncelikle sabit bir platformla işe başlıyoruz, bahsettiğim dört insansız hava aracıyla. Ekiplerimizin uygulanabilir bulduğu ürünleri de kapsama alabiliriz. Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz. Leonardo olarak zaten birçok Türk şirketiyle çalışıyoruz. Baykar'la da çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Net bir planla işe başladıklarını anlatan Pontecorvo, "Baykar da bizim gibi teknolojiye, AR-GE'ye sıkı sıkıya bağlı. Büyük işler başarabiliriz. Bu da Avrupa'nın geride kaldığı bir alanda Avrupa'nın savunmasına, öncelikle İHA'larla çok ciddi katkılarda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.