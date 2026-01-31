İSTANBUL 9°C / 6°C
  AKINCI TİHA su üstü hedefi tam isabetle vurdu... ''Hızlı tespit, hassas vuruş, kesin çözüm''
Bilim-Teknoloji

AKINCI TİHA su üstü hedefi tam isabetle vurdu... ''Hızlı tespit, hassas vuruş, kesin çözüm''

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayi devlerinden ROKETSAN üretimi EREN mühimmatı ile havalanarak gerçekleştirdiği atışta hedefi tam isabetle vurdu. ROKETSAN tarafından test anlarına ilişkin yapılan paylaşımda ise 'Hızlı tespit, hassas vuruş, kesin çözüm!' ifadelerine yer verildi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 12:53
Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar AKINCI, muharebe yeteneklerini kanıtladığı uçuş testlerine bir yenisini daha ekledi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI. EREN Mühimmatı Atış Testi Tam İsabet" notunu düştü.

Bayraktar, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Selçuk Bayraktar'ın Bayraktar AKINCI ve EREN mühimmatı ile ilgili yaptığı paylaşım, savunma sanayi takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Bayraktar AKINCI'nın EREN mühimmatı ile yaptığı atış testi, sosyal medyada gündem oldu. Testin başarıyla tamamlanması, Bayraktar AKINCI'nın etkinliğini ve EREN mühimmatının gücünü bir kez daha gösterdi. Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımı, savunma sanayinde yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı. EREN mühimmatı ile yapılan test, Bayraktar AKINCI'nın teknolojik gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Bayraktar AKINCI'nın EREN mühimmatı ile gerçekleştirdiği atış testi, savunma sanayinde yerli üretimin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı, bu başarıyı daha geniş kitlelere ulaştırdı.

