İSTANBUL 34°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

AKINCI TİHA'dan GÖKÇE atışı... Entegrasyon tamamlandı!

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli GÖKÇE Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla fırlatıldı. Bu atış, yerli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile sahip olurken GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonu da başarıyla tamamlanmış oldu.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 11:38 - Güncelleme:
AKINCI TİHA'dan GÖKÇE atışı... Entegrasyon tamamlandı!
ABONE OL

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKÇE Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan yapılan atışta rekor menzile ulaştı.

Türkiye savunma sanayisinde kritik bir eşiği daha geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti atış testine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık."

  • TÜBİTAK SAGE
  • GÖKÇE Güdüm Kiti
  • yerli güdüm kitleri

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.