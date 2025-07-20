Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKÇE Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan yapılan atışta rekor menzile ulaştı.

Türkiye savunma sanayisinde kritik bir eşiği daha geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti atış testine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

�� TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. ✈️��



SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın... pic.twitter.com/S66nYahiY8 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2025

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık."