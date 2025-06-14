Akıncı'dan tam isabet: Çakır seyir füzesi hedefi 12'den vurdu!

Bayraktar AKINCI, Çakır seyir füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürdürülüyor.

Bayraktar AKINCI'dan tarihi başarı! Son olarak Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesiyle gerçekleştirilen bir atış testi daha başarıyla tamamlandı.

Selçuk Bayraktar, söz konusu test atışına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AKINCI TİHA'dan tam isabet

CAYDIRICILIK ARTTI

Bayraktar AKINCI TİHA'ya yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında Çakır seyir füzesinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli jet motoruna sahip olan Çakır seyir füzesiyle Bayraktar AKINCI kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek.

Kullandığı mühimmatlar nitelik kazanarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI, stratejik seviyede caydırıcılığını artırdı.