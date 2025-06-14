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Bilim-Teknoloji

Akıncı'dan tam isabet: Çakır seyir füzesi hedefi 12'den vurdu!

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesiyle gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı'nın Çakır seyir füzesi ile yaptığı test atışına ait görüntüleri paylaşan Selçuk Bayraktar, ÇAKIR seyir düzesi alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2025 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Akıncı'dan tam isabet: Çakır seyir füzesi hedefi 12'den vurdu!
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Bayraktar AKINCI, Çakır seyir füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürdürülüyor.

Bayraktar AKINCI'dan tarihi başarı!

Son olarak Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesiyle gerçekleştirilen bir atış testi daha başarıyla tamamlandı.

Selçuk Bayraktar, söz konusu test atışına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AKINCI TİHA'dan tam isabet

CAYDIRICILIK ARTTI

Bayraktar AKINCI TİHA'ya yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında Çakır seyir füzesinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli jet motoruna sahip olan Çakır seyir füzesiyle Bayraktar AKINCI kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek.

Kullandığı mühimmatlar nitelik kazanarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI, stratejik seviyede caydırıcılığını artırdı.

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