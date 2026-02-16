İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7163
  • EURO
    51,8595
  • ALTIN
    7020.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Akış yenilenemedi uyarısı! X'e erişim sorunu yaşanıyor

16 Şubat Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında X (Twitter) platformunda erişim sorunları görülmeye başladı. Uygulama ve web sürümüne ulaşamayan kullanıcılar, “X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor?” sorularını araştırıyor.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
Akış yenilenemedi uyarısı! X'e erişim sorunu yaşanıyor
ABONE OL

Milyonlarca kişinin kullandığı X platformunda 16 Şubat Pazartesi günü saat 16.30 sularında bağlantı sorunları meydana geldi. Kullanıcılar, ana sayfaya erişemediklerini ve paylaşımların görüntülenmediğini belirtirken yaşanan aksaklık kısa sürede sosyal medya gündeminin üst sıralarına taşındı.

Platforma girmekte zorlanan kullanıcılar, ana sayfada "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" ve "Akış yenilenemedi" uyarılarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

X NEDEN AÇILMIYOR?

X (Twitter) kullanıcıları, 16 Şubat Pazartesi günü saat 16.30 sularında hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde bağlantı sorunlarıyla karşılaştıklarını aktardı. Aksaklığın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken problemin sunucu ya da altyapı kaynaklı geçici bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.