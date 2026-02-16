Akış yenilenemedi uyarısı! X'e erişim sorunu yaşanıyor

Milyonlarca kişinin kullandığı X platformunda 16 Şubat Pazartesi günü saat 16.30 sularında bağlantı sorunları meydana geldi. Kullanıcılar, ana sayfaya erişemediklerini ve paylaşımların görüntülenmediğini belirtirken yaşanan aksaklık kısa sürede sosyal medya gündeminin üst sıralarına taşındı.

Platforma girmekte zorlanan kullanıcılar, ana sayfada "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" ve "Akış yenilenemedi" uyarılarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

X NEDEN AÇILMIYOR?

X (Twitter) kullanıcıları, 16 Şubat Pazartesi günü saat 16.30 sularında hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde bağlantı sorunlarıyla karşılaştıklarını aktardı. Aksaklığın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken problemin sunucu ya da altyapı kaynaklı geçici bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.