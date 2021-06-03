İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Haziran 2021 Perşembe / 22 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6262
  • EURO
    10,5318
  • ALTIN
    526.198
  • BIST100
    1439.79
Bilim-Teknoloji

Aksungur ilk görevine başladı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, Orman Genel Müdürlüğünün hizmetine girdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kırdı.

HABERİN
VİDEOSU
AA03 Haziran 2021 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:08
ABONE OL

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan Aksungur, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kırdı.

ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.