Alışveriş perakendeden sanal aleme geçiyor

Türkiye’de e-ticaret her geçen gün büyüyor. 42.2 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret pazarında sunulan yüzde 70’e varan indirimler, bir gün içinde teslimat ve ürün değiştirme kolaylığı gibi özellikler alışverişin perakendeden online ortama kaymasındaki en büyük etmen oluyor. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 2014-2018 yılları arasında e-ticaretin yüzde 35 büyüme gösterdiğini belirterek “14 milyar TL’den 42.2 milyar TL’ye yükselen bir pazar var. 2019’da da bu büyüme trendi devam ediyor” dedi.

AVANTAJLAR ÇOK CAZİP

Erturan “e-ticaretin pratikliğini tecrübe ettikçe, istedikleri ürünü istediği saatte sipariş ederek bulunduğu yere getirtebildiklerini, bol seçenek, uygun fiyat avantajını gördükçe tüketiciler e-ticareti tercih eder hale geldi. 3-4 yıllık dönemde Türkiye’de online perakendenin toplam perakende içindeki payının yüzde 10 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki oran da bu mertebelerde. Sektörde biz marka olarak yüzde 60 büyüdük” dedi.

7/24 AÇIK OLMAYI SEVDİK

Online alışveriş şirketlerinin mağaza kirası, çalışan sayısı gibi avantajları sayesinde uygun fiyatlı ürün satabildiğini anlatan Erturan “e-ticaret zaman ve mekân sınırlarını kaldırıyor. Yani 7/24 ve mahallesinin ötesinde satış yapabilen firmaların doğal olarak müşteri sayısı artıyor. Hepsiburada olarak bizim perakende iş modelimizin yanı sıra bir de pazaryeri modelimiz var. Hâlihazırda platformumuzda Türkiye’nin farklı illerinden satış yapan irili ufaklı 17 bini aşkın işletme ve marka aylık 100 milyonun üzerinde trafik alan Hepsiburada’da ürünlerini müşterilerimize ulaştırma fırsatı buluyor. Online alışveriş büyüyecek” dedi.