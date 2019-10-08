Alışveriş perakendeden sanal aleme geçiyor
e-ticaretin Türkiye’deki payı son dört yılda 14 milyar TL’den 42 milyar TL’ye yükseldi. Perakendeden yüzde 10 pay alan e-ticaret aynı gün ürün teslimatı ve özel kampanyalarla büyümesini sürdürüyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye’de e-ticaret her geçen gün büyüyor. 42.2 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret pazarında sunulan yüzde 70’e varan indirimler, bir gün içinde teslimat ve ürün değiştirme kolaylığı gibi özellikler alışverişin perakendeden online ortama kaymasındaki en büyük etmen oluyor. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 2014-2018 yılları arasında e-ticaretin yüzde 35 büyüme gösterdiğini belirterek “14 milyar TL’den 42.2 milyar TL’ye yükselen bir pazar var. 2019’da da bu büyüme trendi devam ediyor” dedi.
AVANTAJLAR ÇOK CAZİP
Erturan “e-ticaretin pratikliğini tecrübe ettikçe, istedikleri ürünü istediği saatte sipariş ederek bulunduğu yere getirtebildiklerini, bol seçenek, uygun fiyat avantajını gördükçe tüketiciler e-ticareti tercih eder hale geldi. 3-4 yıllık dönemde Türkiye’de online perakendenin toplam perakende içindeki payının yüzde 10 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki oran da bu mertebelerde. Sektörde biz marka olarak yüzde 60 büyüdük” dedi.
7/24 AÇIK OLMAYI SEVDİK
Online alışveriş şirketlerinin mağaza kirası, çalışan sayısı gibi avantajları sayesinde uygun fiyatlı ürün satabildiğini anlatan Erturan “e-ticaret zaman ve mekân sınırlarını kaldırıyor. Yani 7/24 ve mahallesinin ötesinde satış yapabilen firmaların doğal olarak müşteri sayısı artıyor. Hepsiburada olarak bizim perakende iş modelimizin yanı sıra bir de pazaryeri modelimiz var. Hâlihazırda platformumuzda Türkiye’nin farklı illerinden satış yapan irili ufaklı 17 bini aşkın işletme ve marka aylık 100 milyonun üzerinde trafik alan Hepsiburada’da ürünlerini müşterilerimize ulaştırma fırsatı buluyor. Online alışveriş büyüyecek” dedi.
FİRMAYI ARAŞTIRMALISINIZ
Tüketicileri e-ticaretin sorunları hakkında da uyaran Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Tüketicilerin bilinçli ve dikkatli davranması çok önemli. Fiyata ya da başka cazip önerilere kanıp markalaşmamış sitelerden veya yurtdışından bireysel olarak ürün ithal etmemeleri, alışveriş yaptıkları sitelerin ve satın aldıkları ürünlerin gerekli gözetim, denetim ve yaptırımlara uygun olup olmadığını araştırmaları gerekiyor” dedi.
ÜRÜNLERE ÖZEL KAMPANYALAR
e-ticarette bir gün içinde yapılan teslimat sisteminin de alışverişi artırdığını anlatan Erturan, hatalı ürün peşinde koşmayan, teslimatı günlerce beklemeyen müşterinin online alışveriş yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Erturan “Markalara erişimi olmayan bölgelerden o markalara yönelik talepler olabiliyor. Örneğin yakın zamanda okullar açıldı. Bu dönemde okul ihtiyaçlarına, kırtasiye gereçlerine olan talep ciddi oranda artış gösteriyor. Ya da kış gelirken kış lastiklerine, kaban, bot gibi ürünlere yönelim oluyor. Onlara dönük kampanyalar yapıyoruz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.