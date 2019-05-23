'Alka' başarıyla imha etti

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Alka, 'drone' uçurmuyor

Konvansiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan ROKETSAN, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

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İlk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile test ve geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ROKETSAN ziyaretinde de Alka ile başarılı testler gerçekleştirildi.

Testlerde, ROKETSAN tesislerini koruyan Alka, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha etti.

Askeri ve sivil alanda yararlanılan dronelar, terör eylemlerinde de giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş düşük maliyetli dronelara ilave olarak, el yapımı patlayıcı düzenekleri de önemli bir tehdit oluşturuyor.

Elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen Alka, kullanıcıya sağladığı elektromanyetik karıştırma yeteneği ile tek veya sürü halindeki droneların işlevsel olarak engellenmesini; elektromanyetik ve lazer tahrip yeteneğiyle de droneların, drone sürülerinin ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesini olanaklı hale getiriyor.

Sistem, sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi ve lazer tahrip sistemi ile geliştirme çalışmaları sürdürülen elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde, kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor.

Alka, yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından, hedefi istenen noktasından vurabiliyor ve bu sayede, harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren ve gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük kalıyor.

Alka, kullanıcı ihtiyaçlarına göre mobil veya sabit olarak kullanılabiliyor.

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