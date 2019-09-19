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Almanya'da Türk profesörün geliştirdiği sürücüsüz araçlar test sürüşünde

Başında Türk profesör Şahin Albayrak'ın bulunduğu sürücüsüz araçlar için akıllı yol projesinde ilk test sürüşü yapıldı.

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Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde Profesör Şahin Albayrak ve ekibinin 3 yıldır üzerinde çalıştığı sürücüsüz otomobiller için akıllı yolda test sürüşleri başladı.
 
Başkent Berlin'deki Ernst Reuter Meydanı'nda düzenlenen test sürüşleri başlangıç törenine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve çok sayıda davetli katıldı.
 
Tarihi Brandenburg Kapısı ile Ernst-Reuter Meydanı arasında bulunan 17. Haziran Bulvarı'nda tamamlanan 3,6 kilometrelik etaptaki ilk test sürüşünü Bakan Scheuer, Eyalet Başbakanı Müller ve Şahin Albayrak birlikte gerçekleştirdi.
 
Etkinlikte bir konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Scheuer, 17 yıl önce ilk kez milletvekili seçildiğinde Bavyera'dan Berlin'e geldiğini ve buradaki trafik yoğunluğu nedeniyle zorladığını ifade etti.
 
Scheuer, övgüyle bahsettiği Albayrak'ı, James Bond filmelerinde istihbarat servisinin teknik sorumlusu "Q" karakterine benzetti. Albayrak ve ekibine teşekkür eden Scheuer, projenin Almanya'nın gelecek vizyonlarından biri olduğunu vurguladı. 
 
- ''Akıllı yol projesi''
 
Akıllı yol projesinde, ilk etapta 3,6 kilometrelik yola 100'den fazla sensör ve kamera yerleştirilerek alınan tüm veriler araç ile paylaşılıyor.
 
Sistem ile  park yeri arayan araçlar, boş yerlere yönlendiriliyor ve park yerlerini rezerve etme imkanı buluyor.  
 
Sistem ile trafik akışının yarattığı hava kirliliği veya trafikteki yoğunluğu ölçülebiliyor.
 
Proje tamamlandığında araçların şoförsüz güvenli bir şekilde hareket edebilmesi planlanıyor.

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