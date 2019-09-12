İsveç’ten sonra İtalya da, İngiltere'nin başlattığı altıncı nesil savaş uçağı Tempest projesi üzerinde çalışmak üzere İngiltere savunma firmalarıyla ortak olmayı kabul etti.

Londra'da düzenlenen DSEI-2019 fuarında, İngiltere'deki savunma şirketleri “BAE Systems”, “Leonardo İngiltere”, “Rolls Royce” ve “MBDA İngiltere” ile önemli İtalyan endüstri firmaları olan “Leonardo İtalya”, “Elettronica”, “Avio Aero” ve “MBDA İtalya” arasında Tempest programına ortak olma konusunda anlaştıklarını ilan eden bir niyet mektubu imzalandı.

Birleşik Krallık ve İtalyan hükümetleri, Tempest dışındaki Typhoon ve F-35 gibi sistemler de dâhil olmak üzere hava savaşı yetenekleri üzerinde birlikte çalışma konusundaki taahhütlerini yinelediler.

İngiltere, Tempest projesini geçtiğimiz yıl yapılan Farnborough Airshow’da duyurmuştu. İsveç ise geçtiğimiz aylarda projeye katıldığı açıklanmıştı. İtalya’nın da bu önemli projeye katılmasıyla birlikte, İngiliz BAE Systems, Rolls Royce, İsveç’ten Saab ve İtalya’dan Leonardo gibi dev şirketler Tempest için çalışmalar yürütecek.

TÜRKİYE DE ALTINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI PROGRAMIYLA İLGİLENİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Londra'daki Uluslararası Savunma, Güvenlik, Ekipman Fuarı'nda (DSEI-2019 ) yaptığı açıklamada, Türkiye ve İngiltere arasında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, "Bunun en önemli örneklerinden biri de malumunuz Milli Muharip Uçak Projemizde bir İngiliz firması ile bir mühendislik destek anlaşması yaptık. Projenin ön değerlendirme anlaşmasının sonuna kadar belirli sayıda İngiliz ve Türk mühendislerin ortak çalıştığı bir ortam oluşturuldu ve devam ediyor. Bu ortam devam ederken, bunun bir sonraki aşamaya geçmesi için ise görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.