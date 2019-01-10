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Amazon bu yıl uzaya turist gönderecek

Amazon’un kurucusu Bezos'un havacılık şirketi olan Blue Origin, bu yılın başlarında uzaya turist göndermeye başlayacağını söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un özel sektörden finanse edilen bir havacılık şirketi olan Blue Origin, bu yılın başlarında New Shepard uzay aracıyla turist göndermeye başlayacağını söyledi.

Blue Origin'den Ariane Cornell, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnsanları 2019’un başlarında uzaya göndermeyi hedefliyoruz, ama açık olalım, yalnızca hazır olduğumuzda. Şu anda New Shepard'ı baştan sona test etmeye odaklandık." diye konuştu.

Şirket, uzay turizmi için henüz bilet satışına başlanmadığını belirtirken, Cornell ise, “Henüz bir fiyatımız yok. Ne zaman bilet satacağımızı belirlemedik.” dedi.

Ancak basında çıkan haberlere göre, Blue Origin biletlerinin her birinin yaklaşık 200-300 bin dolar civarında olacağı iddia ediliyor.

New Shepard uzay aracı, 60 kilometre uzunluğundaki Blue Origin roketinin tepesinde uçacak. Roket, kapsülü yaklaşık 80 kilometre taşıyıp atmosfer sınırına götürdükten sonra uzay aracından ayrılıp dünyaya geri dönecek. Turistleri taşıyan uzay aracı yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaşıp turistlerin gözetleme pencerelerinden uzayı ve dünyayı birkaç dakika görmelerini sağlayacak. Ardından araç inişe geçecek ve paraşütler yardımıyla dünyaya yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. Uzay aracı altı yolcu kapasiteli olacak.

Blue Origin roketinin tepesinde bulunacak ve turistleri uzaya taşıyacak olan New Shepard kapsülü

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