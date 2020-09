Amazon prime nedir? İşte Amazon prime dizileri

15 Eylül 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 14:18

Amazon Prime resmi olarak Türkiye'de de açıldı. Film meraklıları Amazon prime dizilerini araştırmaya koyuldu. Ödüllü Amazon Originals yapımları da dahil popüler filmler ve TV dizileri Amazon prime'da yer alıyor. Peki Amazon prime nedir? İşte Amazon prime'da izleyebileceğiniz efsane diziler...

AMAZON PRİME NEDİR?

Uzun zamandır beklenen Amazon servisi Amazon Prime, bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme servisleri ile Türkiye'ye açıldı. Amazon Prime'da İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir dahil olmak üzere minimum sipariş tutarı olmadan bedava kargo ve ertesi gün teslimat seçeneği bulunuyor. Ayrıca İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de, ₺50 ve üzeri geçerli ürünlerdeki siparişlerde, kargo bedava, hem de aynı gün teslimat seçeneği de mevcut. Bunun haricinde kampanyalardan önceden yararlanma gibi haklar da var.

Amazon Prime’ın en iddialı 10 dizisi:

* Tom Clancy’s Jack Ryan

* One Mississippi

* Mozart in the Jungle

* The Man in the High Castle

* Bosch

* The Boys

* Catastrophe

* Fleabag

* The Tick

* The Marvelous Mrs. Maise

The Grand Tour’u, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle gibi ödüllü Amazon Orijinal İçeriklerini ve ayrıca tümü indirilebilir popüler film ve TV dizilerini Amazon prime üzerinden izleyebilirsiniz.

Amazon'un dijital yayıncılık servisi Amazon Prime Video da resmi olarak Türkiye'de de açıldı. Amazon Prime'da 30 günlük deneme süresinin ardından aylık 7,90 TL ücret tarifesi var.

Netflix, BluTV gibi servislerde 20 TL'den aşağı bir üyelik bulmak mümkün değil. O yüzden 7,90 TL gerçekten çok makul bir fiyat. Üstelik Amazon Prime üyesi olunca farklı avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz.

Amazon Prime'a üye olduktan sonra hem Prime Video'dan hem Prime Gaming'ten faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca hızlı ve ücretsiz teslimat ile Prime logolu ürünler de Amazon Prime'ın hizmet kapsamına giriyor.

AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Amazon Prime sayfasına ulaşarak, kayıt düğmesine basın.

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ₺7,90. İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?

Geniş film ve dizi arşivi bulunan Amazon Prime Video, uluslar arası video izleme platformlarından biridir. Amazon Prime, Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.

AMAZON PRIME MUSİC NEDİR?

Müzik arşivi ve ses kalitesi ile çok ilgi gören Amazon Prime Music, Spotify'ın ciddi rakiplerinden biridir. Dünya çapında birçok sanatçıyı ve müzik türünü kapsayan geniş kütüphanesi için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur.

AMAZON PRIME READİNG NEDİR?

Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan Amazon Prime Reading, Amazon arşivindeki yüzlerce e-kitap ve e-dergi seçeneğine ulaşım olanağı sağlanıyor.

AMAZON PHOTOS NEDİR?

Amazon Cloud sayesinde oluşturulan Amazon Photos, bulut tabanlı bir hizmettir. Harici bellek hizmeti sayesinde sınırsız fotoğraf depolayabilme imkanı tanımaktadır.

TWITCH PRIME NEDİR? AMAZON PRIME GAMING

Twitch, en çok kullanılan oyun platformudur. Twitch Prime ile üyeler özel indirimler, kampanyalar ve çeşitli fırsatlara sahip olabiliyor.