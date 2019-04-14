Amazon, ücretsiz müzik platformunu duyurdu
Amazon'dan yapılan açıklamada, platformun ücretsiz olacağı, gelirini reklamlar üzerinden kazanacağı belirtildi ve lisans sahiplerine ödemelerin, reklam gelirleri göz önüne alınmadan, şarkıları dinlendikçe yapılacağı vurgulandı.
- DHA
Halen ücretsiz olarak yalnızca, müzik platformu Spotify hizmet veriyor. Çinli firma Bytedance de geçen haftalarda, müzik dinleme platformu sektörüne gireceğini duyurmuştu.
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