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Amazon’un sahibi Jeff Bezos yeni çılgın projesini tanıttı

Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, uzay şirketinin ilk Ay planını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Jeff Bezos dün yalnızca medya ve uzay endüstrisi yöneticilerinin katıldığı özel bir etkinlikte Ay'a göndermeyi planladığı ve Blue Moon adıını verdiği uzay aracını tanıttı.
 
Mart ayında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in NASA’ya “önümüzdeki 5 yıl içinde Ay’a yeniden ayak basılması” için çalışmalara başlanması talimatı vermişti.
 
Bu talimatın ardından NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, NASA’ya önümüzdeki 5 yıl içinde Ay’a yeniden astronot gönderilmesi talimatını verdi. Meydan okuma kabul edildi. Şimdi çalışmalara başlayalım." ifadelerini kullanmıştı.
 
Bridenstine, "Ay’a ticari gönderim hizmeti için ilk görev talimatını yayımladık. NASA ile sözleşmeli 9 Amerikan şirketi Ay’ın yüzeyine ilk bilimsel araçların ve teknolojik demoların gönderilmesi için ihaleye girdi. İhale sonuçları mayısta açıklanacak." diye konuşmuştu.
 
NASA ile sözleşmeli şirketler arasında bulunan Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 2024’te Ay'a inmesi planlanan uzay aracını tanıttı. Aracın isminin Blue Moon olduğu açıklandı.
 
 
Bezos ayrıca etkinlikte şirketin BE-7 roket motorunu da tanıttı. Bezos, motorun bu yaz ilk defa test edileceğini söyledi. Büyük ölçüde 3D baskı sistemiyle yapıldığını da ekledi.
 
Bezos, "Başkan Yardımcısı Pence'in 2024 yılı Ay'a ayak basma hedefini seviyorum." diyen Bezos, Blue Origin'in bu zaman çizelgesine ulaşabileceğini ekleyerek, "Çünkü buna üç yıl önce başladık." sözlerini kullandı.
 
BEZOS’UN UZAY TURİZMİ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE ÇOK AZ KALDI
 
Bezos'un özel sektörden finanse edilen bir havacılık şirketi olan Blue Origin’den geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, bu yılın ortasında New Shepard uzay aracıyla turist göndermeye başlanacağı belirtilmişti.
 
Blue Origin'den Ariane Cornell, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnsanları 2019’un başlarında uzaya göndermeyi hedefliyoruz, ama açık olalım, yalnızca hazır olduğumuzda. Şu anda New Shepard'ı baştan sona test etmeye odaklandık." diye konuşmuştu.
 
Şirketin uzay turizmi için henüz bilet satışına başlanmadığı belirtilirken, Cornell ise, “Henüz bir fiyatımız yok. Ne zaman bilet satacağımızı belirlemedik.” dedi. Ancak basında çıkan haberlere göre, Blue Origin biletlerinin her birinin yaklaşık 200-300 bin dolar civarında olacağı iddia ediliyor.
 
New Shepard uzay aracı, 60 metre uzunluğundaki Blue Origin roketinin tepesinde uçacak. Roket, kapsülü yaklaşık 80 kilometre taşıyıp atmosfer sınırına götürdükten sonra uzay aracından ayrılıp dünyaya geri dönecek. Turistleri taşıyan uzay aracı yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaşıp turistlerin gözetleme pencerelerinden uzayı ve dünyayı birkaç dakika görmelerini sağlayacak. Ardından araç inişe geçecek ve paraşütler yardımıyla dünyaya yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. Uzay aracı altı yolcu kapasiteli olacak.
 
 
ABD Savunma Bakanlığı, uzay misyonlarında ve fırlatma operasyonlarında Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen motorları ve roketleri kullanmak için bir ödül programı başlatmıştı. Bu kapsamda Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin finansal destek kazanmıştı.

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