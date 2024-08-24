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Bilim-Teknoloji

Amerikalı astronotlar uzayda mahsur kaldı! Şubata kadar bekleyecekler

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan 2 astronotunu 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutmaya karar verdi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Amerikalı astronotlar uzayda mahsur kaldı! Şubata kadar bekleyecekler
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NASA, bugün Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar verdi.

Bu çerçevede, astronotların, SpaceX kapsülüyle uzaydan geri dönüşlerinin sağlanması için gelecek yıla kadar beklemeleri gerekecek.

1 HAFTA SÜMESİ PLANLANIYORDU

Böylece, 2 astronotun 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

Tecrübeli pilotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, hazirandan beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Dolayısıyla bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür." ifadesini kullandı.

"BU KOLAY BİR KARAR OLMADI"

Yönetici Yardımcısı Jim Free de "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Arızalı mekiğin ait olduğu Boeing ise söz konusu ertelemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. Görevi NASA'nın belirlediği şekilde yürütüyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Starliner mekiğinin eylül başında otomatik pilotla geri dönüp New Mexico çölüne iniş yapması bekleniyor.

MEKİK ARIZALANDI

Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda 1 hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının kesin dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

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