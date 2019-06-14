Anadolu anlatılmamış muhteşem hikayelere ev sahipliği yapıyor

Platin Dergisi bu ay televizyon izleme alışkanlığına farklı bir boyut getirerek onu dijitalleştiren markaların başında gelen Netflix’i inceledi. Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, Türk halkının Netflix ile kaynaşma sürecini anlattı. Televizyon ve dizi izleme alışkanlıklarını tamamen değiştiren Netflix’in, Türkiye’de tam anlamıyla Türkçe arayüzle hizmet vermeye başladığı 2016 Eylül’ünden itibaren bu coğrafya için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Artanç Savaş, her ne kadar atağa geçmiş olsalar da, henüz yolun başında olduklarını söyledi.

İÇERİKLER ARTACAK

Savaş, önümüzdeki dönemde Türkçe içeriklerin yoğun bir biçimde artacağını belirtirken “Türkiye bizim için çok önemli bir pazar, çünkü Anadolu coğrafyası henüz anlatılmamış muhteşem hikayelere ev sahipliği yapıyor. Bu zengin kültürel birikimi dünyaya anlatacak yetenekli senaristlere, oyunculara ve yönetmenlere de fazlasıyla sahibiz. Bu noktada bize düşen, doğru hikayeleri seçerek en yetenekli ekiplerle buluşturmak. Bu formülü uyguladığımızda global başarı kendiliğinden gelecektir” dedi.

TÜRKİYE İLERİDE

Artanç Savaş şunları söyledi: “Türkiye’de dizi ve sinema sektörü kalite açısından pek çok ülkeden daha ileride. Ayrıca diğer pek çok ülkenin aksine, Türkiye’de üretilen yapımlar dünyanın dört bir yanında izleniyor. Yani yapımlarımız global anlamda cazibeye sahip. Bu nedenle Türkiye’ye daha fazla yatırım yapma konusunda hiçbir çekincemiz yok. Önümüzdeki dönemde içerik yatırımımızı artırarak yeni projelere imza atacağız. Daha yeni başlıyoruz. Netflix olarak interaktif içeriklerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz.”