Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı! WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

04 Mart 2020 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:03

Kullanıcılar tarafından uzun bir süredir beklenen WhatsApp karanlık mod özelliği resmi olarak yayınlandı. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan ve Facebook tarafından satın alınan WhatsApp karanlık mod özelliği ile birlikte yeni bir çağ başlatıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar düşük ekran parlaklığı ile göz yorgunluğunu azaltacak ve batarya performansını artıracak. WhatsApp yaptığı açıklamada okunabilirliği ve bilgiyi öne çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Peki, WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? İşte karanlık mod aktif etmenin yolları…

KARANLIK MOD GELDİ!

WhatsApp’ın uzun süredir beklenen özelliği nihayet kullanıcılara sunuldu. WhatsApp duyuruyu Twitter hesabından yaptığı “Nihayet. Karanlık mod WhatsApp’ta!” paylaşımıyla yaptı.

WhatsApp için yayınlanan karanlık mod, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre düşük ışıklı ortamlarda göz yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmış durumda. Karanlık modu tasarlarken iki önemli noktaya odaklandıklarını belirten şirket, bu noktada okunabilirliğin ve bilgi hiyerarşisinin büyük önem arz ettiğini belirtiyor.

Okunabilirlik: "Renkleri seçerken göz yorgunluğunu en aza indirmek ve sırasıyla iPhone ve Android'de sistem varsayılanlarına daha yakın renkler kullanmak istedik."

Bilgi Hiyerarşisi: "Kullanıcıların dikkatlerini ekrana kolayca odaklamalarına yardımcı olmak istedik. Bunu en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağlamak için renk ve diğer tasarım ögelerini kullanarak yaptık."

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

WhatsApp ilk aşamada Android 10 ve iOS 13 sürümleri ile karanlık mod desteğini sunuyor. Kısa süre içerisinde herkesin erişimine sunulması beklenen karanlık mod için ilk olarak yapmanız gereken şey uygulamanızı güncellemek. Android kullanıyorsanız Google Store’dan, iOS kullanıyorsanız App Store’dan WhatsApp güncellemelerini denetleyin.

Karanlık modu Android’de aktif etmek için, uygulamada Ayarlar sekmesine girin orada Sohbetler seçeneğine tıklayın ve tema seçeneğinden “Koyu” temayı seçin.

Karanlık modu iOS’da aktif etmek için, Ayarlar sekmesine girin, orada Ekran ve Parlaklık seçeneğinden “Koyu” seçeneğine tıklayın.