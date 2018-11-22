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Angola’ya ikinci el Su-30

Hindistan Hava Kuvvetleri (Indian Air Force / IAF)’nin geçmişte kullanıp Rusya’ya iade ettiği Su-30 jetleri, yeni sahibine kavuştu.

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Hindistan’ın ara çözüm olarak geçici süreliğine Rusya’dan tedarik ettiği Su-30 jetleri, görevlerinin tamamlanmasının ardından Rusya’ya geri dönmüştü. Angola ile Rusya arasında imzalanan ve 12 uçağı kapsayan 1 milyar Amerikan Doları tutarındaki anlaşma kapsamında ilk dört platform teslim edildi. 
 
Uçaklar, teslimattan önce Belarus’ta KN standardına yükseltildi. Teslimatlar hakkında resmi açıklama gelmezken, uçakların, İsviçre basınında yayınlanan bir uydu görüntüsünde tespit edildi.
 
 
Görüntüde uçakların Huíla Bölgesi’nde yer alan Lubango Müşterek Havaalanı’nda konuşlandığı tespit edildi.
 
Hindistan, 1997 ve 1999 yılları arasında ara çözüm olarak 18 adet erken model Su-30 uçağı tedarik etti. MKI modellerindeki kanard ve 3 boyutlu lüle sisteminden yoksun olan bu uçaklar, acil ihtiyacın kalkmasının ardından Rusya’ya iade edilmişti.
 
(C4Defence)

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