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Bilim-Teknoloji

Anlaşma sağlandı! SpaceX, yapay zeka devini satın alıyor

Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolarlık değerleme üzerinden bünyesine katmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

AA16 Haziran 2026 Salı 17:27 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! SpaceX, yapay zeka devini satın alıyor
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SpaceX, söz konusu satın alma anlaşmasına ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirimde bulundu.

Bildirimde, anlaşma kapsamında SpaceX'in yan kuruluşu X67'nin Anysphere ile birleşeceği, satın alma işleminin ardından Cursor'ın tamamen SpaceX'e ait bir yan kuruluş olarak faaliyet göstereceği aktarıldı.

Cursor'a 60 milyar dolarlık öz sermaye değeri biçildiği kaydedilen bildirimde, birleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Cursor'ın tedavüldeki mevcut adi ve imtiyazlı hisselerinin otomatik olarak SpaceX'in A sınıfı adi hisse senetlerine dönüştürüleceği belirtildi.

Bildirimde, bu dönüşümde kullanılacak SpaceX hisse fiyatının birleşmenin kapanışından hemen önceki yedi işlem günü boyunca oluşan hacim ağırlıklı ortalama kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanacağı bilgisi verildi.

Sürecin gerekli düzenleyici ve yasal onayların alınmasına tabi olduğuna değinilen bildirimde, birleşmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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