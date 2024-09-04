Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor

5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Turizmin kalbi Antalya'da düzenlenen yarışmalarda yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışacak. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller ve sunumlar dört gün boyunca hem katılımcılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir TEKNOFEST deneyimi yaşatacak. Türkiye'nin Büyük Dil Modeli T3 AI lansmanına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Akdeniz'de T3 AI Hackathon Yarışmasının Final Sunumları, Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi ve yapay zekâ temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı ile yapay zekâ alanının derinliklerine inerek, keyifli bir öğrenme deneyimi yaşanacak. Etkinlikte yapay zekânın yanı sıra İklim Değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu düzenlenirken nükleer enerjiden uzay ve havacılığa, patent ve tasarımdan İHA/SİHA pilotluğuna dek çeşitli alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.

Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Antalya'da gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları: