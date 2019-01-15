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Antarktika'da buzul kaybında korkutan artış

Güney yarımkürede Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığı bildirildi.

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Güney yarımkürede Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığı bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, California ve Utrecht üniversiteleri ile ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jet İtiş Laboratuvarının yürüttüğü araştırma, Antarktika'da buzullardaki erime oranının, 2001-2017 arasında yılda ortalama yüzde 280 artış gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmada 1979-2001 arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika'da bu kaybın, 2001-2017 aralığında senede 134 milyar tona çıktığına işaret edildi.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma çerçevesinde bilim adamlarının, Antarktika'da 176 havzayı ve civar adaları kuşatan 18 bölgeyi incelediği belirtildi.

Bilim adamları, Antarktika'da buzulların erime seviyesindeki bu artışın, 1979-2017 aralığında küresel deniz suyu seviyelerinin yaklaşık bir buçuk santimetre yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Araştırma ekibinin lideri Eric Rignot, "Antarktika'da buz tabakasının erimeye devam etmesi halinde gelecek yüzyıllarda deniz suyu seviyelerinde kıta kaynaklı daha büyük artış beklediklerini" kaydetti.

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