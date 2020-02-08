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Bilim-Teknoloji

Antarktika'da ısı rekoru kırıldı

Kuzey Antarktika'daki sıcaklık yaklaşık 18.3 santigrat dereceye ulaştı, bu ısının bölgede gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık olduğu bildirildi.

star.com.tr08.02.2020  16:45 - Güncelleme: 08.02.2020  16:45

Kuzey Antarktika'da üssü bulunan Arjantinli bir araştırma ekibi tarafından ölçülen 18.3 santigrat derecelik ısının, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından doğrulanması halinde bir rekor olacağı belirtildi.

Üssün kayıtlarını inceleyen meteorolog Randall Cerveny, "Şimdiye kadar gördüğümüz her şey olası bir meşru ölçümü işaret ediyor. Ancak yine de tam verilerin onaylanmasını beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Esperanza adı verilen araştırma üssü, Güney Amerika'nın güney ucuna doğru uzanan bir yarımada üzerinde bulunuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, yarımada son yarım yüzyılda önemli ölçüde ısındı. WMO, bölgenin yaklaşık 3 derece ısındığını rapor etti.

Cerveny, alışılmadık derecede yüksek sıcaklığın kısa vadede bir dağ yamacından gelen havanın hızlı bir şekilde ısınmasından kaynaklandığını söyledi.

Bölgede daha önce ölçülen en yüksek ısı 17.5 derece olarak Mart 2015'te belirlendi.

İklim değişikliği Antarktika ve Kuzey Kutbu'nu (dünyanın kutup bölgeleri) gezegenin diğer bölgelerinden daha hızlı ısıtıyor.

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