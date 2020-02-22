Antidepresanlar, kişiyi ömür boyu bağımlılığa sürükleyebilir

22 Şubat 2020 Cumartesi12:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:17

Günümüzde insanlar, her zamankinden daha fazla depresyon belirtileri gösteriyor. Depresyondan kurtulmak için antidepresan ilaç alan bireyler, aslında kendilerine daha çok zarar veriyor olabilirler çünkü yeni yapılan bir çalışma, uzun süreli antidepresan kullanımının kişide bazı yan etkiler oluşturabileceği konusunda bireyleri uyarıyor. Araştırmacılar, antidepresan bağımlısı kişilerin ilaç kullanmayı bıraktıkları zaman bağımlılık semptomlarına benzer bir şey gösterdiklerini savundu.

Webtekno'da yer alan habere göre, Chicago’dan 3 araştırmacı, bu konuda yapılmış olan 6 yıllık çalışmaları gözden geçirdi. Yapılan incelemelere ve deneylere göre uzun süredir antidepresan kullanan bir kişi, aniden antidepresan ilaçlarını almayı bıraktığında baş ağrısı, uykusuzluk, ajitasyon, ishal, anksiyete, yorgunluk ve grip benzeri semptomlar gösterebilir.

Uzmanlara göre doktorların ilacı son çare olarak görmesi gerekiyor:

'Antidepresan devam sendromu' olarak bilinen durum, elbette uyuşturucu bağımlılığı ile aynı şey değil çünkü burada kişiler, ilaçların dozajını yüksek alarak kendine zarar vermeye çalışmıyorlar.

Araştırmacılar, doktorların genellikle antidepresanları çok kolay ve sık yazığını savunuyor. Doktorların hastalarla terapi yapmak yerine onlara direkt ilaç tedavisi uygulamasının doğru olmadığını savunan araştırmacılar, antidepresan kullanımının kişinin sağlığını tehlikeye attığını söylüyor.

Araştırmacılar ayrıca "Birçok insan, depresyon veya kaygısını sürekli olarak ilaç kullanıp en az indirgemeye çalışıyor. Böyle güvende olduklarını düşünüyorlar, bu durumu anlıyorum fakat antidepresanlar asla kalıcı bir çözüm değildir. Aksine uzun süreli kullanımda sizi ve hayatınızı tehlikeye atar" ifadelerini kullanarak antideprasan kullananları uyardılar.