Aort damar tıkanıklığı dakikalar içinde temizlenecek

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı Temiz Oda'da aort damar tıkanıklığı bulunanlarının açık kalp ameliyatı yerine kasık ve koldan girip lezyonlarını temizleyecek prototip geliştirilmesi için çalışma yürütüldü.

Hayvanlar üzerinde 1,5 yıl deneme çalışması yapılacak uygulama, başarılı olması durumunda insanlarda kullanılmaya başlanacak.

Proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergileniyor.

Temiz Oda Teknik Koordinatörü ve bilimsel proje uzmanı Ahmet Turan Talaş, AA muhabirine, üniversite ve sanayi iş birliğiyle insanlarda aort damar tıkanmalarını açabilecek bir sistem tasarladıklarını söyledi.

Aort damar tıkanmalarının açık kalp ameliyatları ile giderildiğini anlatan Talaş, "Kateter, akıllı metal dediğimiz nikel titanyum alaşımı olan ve ısı ile şekillendirilebilen bir malzeme prototipi geliştirdik. Bu projeyi kamu alanında yapan tek kurumuz. Yurt içinde uluslararası geçerliliği bulunan ISO 13485-2016 Kalite Yönetim Sistem Sertifikamız var. Bu tür projeleri de o sertifika sayesinde yapabiliyoruz. Ürettiğimiz prototip, aort damarın içindeki lezyonları birkaç saat içinde kasıktan giriş yaparak temizleyebiliyor." dedi.

Talaş, geliştirdikleri sistemle aort damarına müdahalenin bir anjiyo operasyonu kadar süreceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kısa sürede insanların aort damarları temizlenmiş olacak. Bu proje ülkemiz için de önemli katma değer oluşturacak. Prototip çalışması tamamen bitti, önümüzdeki günlerde domuzlar üzerinde çalışmaya başlıyoruz. 1,5 yıl içinde özel sektörle birlikte 'C' belgesi alarak Türkiye'deki hastanelerde kullanılmasını planlıyoruz."