Apple 800 milyon iPhone kullanıcısını uyardı!

Dünya genelinde 1,6 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan iPhone serisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın akıllı telefon markası olarak bilinmektedir. Ancak son dönemde ortaya çıkan bir güvenlik sorunu, bu geniş kullanıcı tabanının yaklaşık yarısını, yani tahminen 800 milyon cihazı doğrudan tehdit altına almıştır. Apple tarafından yayınlanan uyarılar, söz konusu açığın ne kadar ciddi olduğunu ve acil müdahale gerekliliğini göstermektedir.

WebKit motorunda bulunan kritik açıklar

Geçen ayın son haftalarında Apple, Safari tarayıcısı ve iOS işletim sistemindeki tüm tarayıcıların temelini oluşturan WebKit motorunda iki adet kritik kusur tespit etmiştir. Bu açıklar, özellikle belirli kişileri hedef alan son derece sofistike saldırılara karşı iPhone ve iPad cihazlarını tamamen savunmasız hale getirmektedir. Şirketin yayınladığı resmi bildirilerde, söz konusu açıkların kullanıcıların cihazlarının kontrolünün ele geçirilmesine yol açabileceği açıkça belirtilmiştir.

Bilgisayar korsanları, bu açıkları istismar ederek kötü amaçlı web siteleri aracılığıyla iPhone veya iPad'in tam kontrolünü ele geçirebilmektedir. Böyle bir durumda, saldırganlar cihazı zararlı talimatları yürütmesi için kandırabilir, izin olmaksızın kod çalıştırabilir ve potansiyel olarak şifreler ile ödeme bilgileri gibi hassas verilere erişim sağlayabilir. Bu tür saldırılar, kullanıcıların finansal güvenliğini ve kişisel gizliliğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.

800 milyon cihaz hala güvenlik yaması olmadan çalışıyor

Apple, söz konusu güvenlik açığını kapatmak amacıyla en son yazılım güncellemesinde bir yama oluşturmuş ve kullanıcılara sunmuştur. Ancak bu yamanın etkili olabilmesi için, kullanıcıların cihazlarını en yeni iOS sürümüne yükseltmeleri gerekmektedir. Maalesef, uygun tüm iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50'si henüz bu güncellemeyi yüklememiştir. Dünya çapında 1,6 milyardan fazla iPhone kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, bu rakam yaklaşık 800 milyon cihazın hala güvenlik açığına karşı savunmasız olduğu anlamına gelmektedir.

Bazı araştırma kuruluşları daha pesimist bir görüş sunmakta ve güncelleme oranının yalnızca yüzde 20 civarında olduğunu tahmin etmektedir. Bu durumda, 1,2 milyardan fazla iPhone kullanıcısı tehlike altında bulunacaktır. Apple'ın resmi açıklamalarına göre, en yüksek risk altında olan cihazlar arasında iPhone 11 ve sonraki modelleri, iPad Pro 12,9 inç (3. nesil ve sonrası), iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası), iPad Air (3. nesil ve sonrası), iPad (8. nesil ve sonrası) ve iPad mini (5. nesil ve sonrası) yer almaktadır.

Güncelleme yapmanın zorunlu hale gelmesi

Kullanıcıları bu güvenlik açıklarından koruma yolunun tek seçeneği, iOS'un en son sürümü olan iOS 26.2'ye veya iPadOS 26.2'ye yükseltme yapmaktır. Daha eski iOS 18 sürümünde kalmak isteyen kullanıcılar için Apple'ın ek bir güvenlik güncellemesi yapması beklenmiş olsa da, iOS 26'yı çalıştıramayan cihazlar için iOS 18.7.3 mevcut değildir. Apple, yazılımın en son sürümüne yükseltme yapmanın bu açıklara karşı 'tek etkili savunma' olduğunu açıkça belirtmiştir. Yamalar kamuya açıklandığında, güncellemeyi geciktiren her kullanıcı için maruz kalma penceresi genişlemekte ve risk artmaktadır.

Güncelleme işlemi nasıl gerçekleştirilir

Olumlu taraf, güncellemeyi yüklemek işleminin oldukça basit ve hızlı olmasıdır. Otomatik güncellemeleri etkinleştirmiş olan kullanıcılar için yazılım zaten güncel olmalı ve güvenlik yaması otomatik olarak yüklenmiş bulunmalıdır. Bu kullanıcıların herhangi bir ek işlem yapmasına gerek yoktur.

Ancak otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmış olan kullanıcılar, iOS 26.2 veya iPadOS 26.2'yi cihaz ayarları aracılığıyla manuel olarak indirmeleri gerekmektedir. Bu işlem için kullanıcılar, cihazlarında 'Ayarlar' uygulamasını açmalı, ardından 'Genel' seçeneğine tıklamalı ve son olarak 'Yazılım Güncellemesi' bölümüne erişmelidir. Burada, mevcut güncelleme seçeneğini seçerek indirme ve kurulum işlemini başlatabilirler. Tüm bu adımlar, kullanıcıların cihazlarını tehlikeli açıklardan korumanın ilk ve en önemli adımıdır.

Apple'ın bu uyarısı, milyonlarca iPhone ve iPad kullanıcısının güvenliğini ciddiye alması gerektiğini göstermektedir. Güvenlik açıkları, siber suçluların cihazlara erişim sağlaması için açık kapı görevi görmektedir. Bu nedenle, yazılım güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede yüklemek, kişisel verilerin ve finansal bilgilerin korunması açısından hayati önem taşımaktadır.