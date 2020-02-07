Apple AirPods üretimi, koronavirüsü salgını nedeniyle gecikecek

07.02.2020 10:02 - Güncelleme: 07.02.2020 10:02

Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre Apple’ın AirPods üretimini artırma planları Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenebilir. Apple’ın en büyük üç AirPods üreticisi olan Luxshare, Goertek ve Inventec AirPods üretimlerini durdurdu.

Nikkei’ye konuşan kaynağa göre Corona virüsü salgını, Çin’deki üreticilerin üretimlerini durdurmasına sebep oldu. Üç AirPods üreticisi, pazartesi gününden itibaren üretime devam etmeyi planlıyor ancak haberde yer alan bilgiye göre üretim oranının ilk hafta %50’ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

AirPods üretimi gecikiyor

Apple’ın AirPods ortakları, ürünlerin birleştirilmesi için gereken materyaller ve bileşenler için iki haftalık bir süre gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla yeni AirPods üretimine başlamak için Çin genelindeki bileşen üreticilerinin de faaliyete geçmesi gerekiyor.

Nikkei’ye konuşan kaynak, üreticilerin iki hafta içerisinde gerekli bileşenleri toplayamaması halinde sorunun daha da büyüyeceğini ifade etti. ABD’li şirket, kablosuz kulaklıklara artan talebi karşılayabilmek için 2020’nin ilk yarısında 45 milyon AirPods üretilmesi talimatını vermişti. Ancak görünüşe göre Apple’ın üretimi artırma planı sekteye uğradı.

Şu an için üretimi tamamlanan tüm ürünler, Apple’ın perakende mağazalarında ve çevrimiçi mağazalarında tutuluyor. Bu da Amazon gibi AirPods stokunu tamamen tüketen diğer mağazaların üstünde baskı oluşmasına sebep oluyor.

Şu an için AirPods Pro’ya olan talep, arzı aşmış görülüyor. Apple CEO’su Tim Cock, 2020 birinci çeyrek toplantısında arz ve talep dengesinin ne zaman kurulacağının henüz tam olarak belli olmadığını söyledi.