Apple, hızlı şarj aletini satışa sunuyor

Apple, şimdiye kadar iPad Pro ile birlikte gelen hızlı şarj aleti artık satışa sunulmaya hazılanıyor. Şirketin resmi satış sitesinin iPhone aksesuarları bölümünde 18 W USB-C Güç Adaptörü listelenmeye başlandı. iPhone'ununuz için ayrı bir hızlı şarj aleti istiyorsanız veya iPad'inizin şarj aletinde sorun varsa artık ayrı olarak satın alabileceksiniz.

Apple'ın sitesinde güç adaptörü 229,00 TL'den fiyatlandırılmış durumda. Ancak şarj aletini kullanabilmeniz için Lightning - USB Kablosu'na da ihtiyacınız olacak ve onun da fiyatının 149,00 TL.