Apple iPhone Fold için yeni ekran teknolojisiyle geliyor

Apple, teknoloji dünyasında uzun süredir merakla beklenen iPhone Fold modeliyle ilgili önemli bir adım atıyor. Şirketin, Samsung'un son nesil CoE (Kaplama Üzerinde Renk Filtre) ekran teknolojisini kullanacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu gelişme, iPhone Fold'un hem ekran kalitesinde hem de pil performansında ciddi bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Özellikle ekranın daha ince ve parlak hale gelmesi, Apple'ın katlanabilir telefon pazarındaki rekabet gücünü artıracak gibi görünüyor.

Samsung'un CoE teknolojisiyle iPhone Fold'da yeni dönem

Kore merkezli The Elec'in paylaştığı bilgilere göre, Apple'ın iPhone Fold modelinde Samsung Display'in CoE teknolojisinden faydalanacağı kesinleşti. CoE, ekranın kapak camı ile OLED paneli arasında yer alan plastik polarizatör katmanını ortadan kaldırıyor. Bu sayede ekran hem daha ince hem de daha parlak olabiliyor. Polarizatör katmanının kaldırılması, ekranın yansımalarını azaltma ve kontrastı artırma işlevini doğrudan OLED'in koruyucu katmanına entegre edilen renk filtresiyle sağlıyor. Bu teknoloji, ekranın ışık geçirgenliğini artırırken, pil tüketimini de azaltıyor. Samsung, bu yöntemi ilk olarak 2021 yılında Galaxy Z Fold 3'te kullanmaya başlamıştı ve o tarihten bu yana tüm Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlarında bu teknolojiden yararlanıyor.

CoE teknolojisinin en dikkat çekici avantajlarından biri, OLED panelinden yayılan ışığın daha verimli kullanılmasını sağlaması. Geleneksel polarizatörler, ekranın parlaklığının yaklaşık yarısını engellediğinden, cihazın daha fazla enerji harcamasına yol açıyordu. CoE ile birlikte bu kayıp ortadan kalkıyor ve ekran, daha az enerjiyle daha yüksek parlaklığa ulaşabiliyor. Apple'ın bu teknolojiyi iPhone Fold'un yanı sıra, iPhone 18 serisi ve Galaxy S26 Ultra gibi modellerde de kullanacağı belirtiliyor. Özellikle Galaxy S26 Ultra'nın, katlanabilir olmayan Samsung telefonları arasında CoE teknolojisini kullanan ilk model olması bekleniyor.

iPhone Fold'da pil ömrü ve incelikte yeni standartlar

CoE teknolojisinin iPhone Fold'a entegre edilmesiyle birlikte, cihazın pil ömründe de kayda değer bir artış bekleniyor. Samsung Display'in iddiasına göre, bu teknoloji sayesinde güç tüketimi yüzde 37'ye kadar azaltılabiliyor. Bu oran, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre şarj etmeden kullanabilmelerine olanak tanıyacak. Apple'ın geçtiğimiz yıl iPhone Air modelinde tanıttığı "metal kutu" teknolojisi de, pilin yeni şekiller almasını ve çerçeveye daha yakın yerleştirilmesini sağlıyor. Mühendisler, mantık kartını kaydırarak telefonun merkezinde daha fazla alanı pile ayırmayı başardı. Benzer bir yaklaşım, Samsung'un Galaxy Z Fold 7 modelinde de görülüyor; burada kamera sensörü ve diğer bileşenler cihazın kenarlarına daha yakın konumlandırıldı.

Bu tür yenilikler, hem daha büyük pil kapasitesine hem de daha hızlı şarj imkanına kapı aralıyor. Ancak uzmanlar, iPhone Fold'un asıl öne çıkan özelliğinin, beklenenden çok daha ince bir tasarıma sahip olması olacağını düşünüyor. Apple'ın, Google Pixel 10 Pro Fold gibi kalın bir cihaz üretmeyeceği, bunun yerine Galaxy Z Fold 7'nin ultra ince tasarımına benzer bir yol izleyeceği tahmin ediliyor. Böylece kullanıcılar, pil ömründen ödün vermeden daha zarif ve kullanışlı bir katlanabilir iPhone deneyimi yaşayabilecekler.

Apple ve Samsung rekabetinde yeni bir sayfa

Apple'ın iPhone Fold'da Samsung'un CoE teknolojisini tercih etmesi, iki dev şirket arasındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyor. Samsung'un bu teknolojiyi kendi katlanabilir modellerinde uzun süredir başarıyla kullanıyor olması, Apple'ın da benzer bir kaliteyi hedeflediğini gösteriyor. Ayrıca, CoE'nin iPhone 18 serisi ve Galaxy S26 Ultra gibi üst düzey modellerde de kullanılacak olması, bu teknolojinin akıllı telefon pazarında yeni bir standart haline gelmesine yol açabilir. Kullanıcılar açısından bakıldığında ise, daha ince ve hafif telefonlar, daha uzun pil ömrü ve üstün ekran parlaklığı gibi avantajlar öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Apple'ın iPhone Fold modeliyle birlikte katlanabilir telefon pazarında iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor. CoE ekran teknolojisinin sunduğu yenilikler, hem tasarım hem de performans açısından kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde, Apple ve Samsung'un bu alandaki rekabetinin teknoloji dünyasında önemli gelişmelere yol açması muhtemel.