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Apple, iPhone'lar için Hindistan'a üs kuruyor

Apple'ın en önemli üretim ortağı olan Foxconn şirketinin üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilir. Hindistan'daki yatırımlarını artıran Foxconn, iPhone Xr serisi için Hindistan'ın Chennai kentinde kalite testleri yapıyor ve yakın zamanda da seri üretime geçmeyi planlıyor.

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Apple'ın en önemli üretim ortağı olan, merkezi Tayvan'da bulunan ve "Foxconn" olarak da bilinen Hon Hai şirketinin üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek. 
 
Bloomberg sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın en önemli üretim ortağı Foxconn şirketinin yarı iletken biriminin yöneticisi Young Liu, ABD ve Çin arasındaki savaşın daha da kızışması halinde Apple'a tam destek vereceklerini söyledi. 
 
Liu, şu anda üretimlerinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunu ve Hindistan'da da Apple için yatırım yaptıklarını belirterek, Apple'ın isteklerini karşılamak için yeterli kapasiteleri olduğunu kaydetti. 
 
Apple tarafından Çin'den çıkma talimatının henüz verilmediğini aktaran Liu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirketin, üretimini herhangi bir yere taşıma kapasitesi olduğunu bildirdi. 
 
 Bu arada, Foxconn şirketi, iPhone Xr serisi için halihazırda Hindistan'ın Chennai kentinde kalite testleri yapıyor ve yakın zamanda da seri üretime geçmeyi planlıyor. 
 
 
- ABD-Çin teknoloji rekabeti
 
 
ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı.
 
Huawei'nin Android'de kullanımının kısıtlanması sonucu iki ülkeden teknoloji alanında da karşılıklı hamleler gelmişti. 

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

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