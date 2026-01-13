Apple ve Gemini AI'nın tarihi işbirliği; Siri, Google yapay zekasından destek alacak

Apple, kendi yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla Google ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında, Siri dahil olmak üzere çeşitli Apple hizmetleri, Google tarafından geliştirilen Gemini yapay zeka modelleriyle desteklenecek. İki şirket, bu işbirliğinin Apple kullanıcıları için "yenilikçi yeni deneyimlerin kilidini açacağını" belirtmiş ve ortaklığın çok yıllı bir süreyi kapsayacağını vurgulamıştır. Apple, bu adımla Siri'nin daha kişiselleştirilmiş ve işlevsel bir sürümünü sunmayı amaçlıyor. Ortaklık duyurusu, teknoloji sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Apple'ın yapay zeka stratejisinde değişim

Uzmanlar, Apple'ın bu kararının şirketin yapay zeka geliştirme konusundaki temkinli yaklaşımını yansıttığını belirtiyorlar. IDC analisti Francisco Jeronimo, Apple'ın yapay zeka altyapısını Google'a dış kaynak olarak vererek, kendi iç çabalarının kısa vadede Google'ın Gemini teknolojisiyle rekabet edemeyeceğini kabul ettiğini söylemiştir. Bu hamle, Apple'ın tarihsel olarak teknolojisinin her katmanını kontrol etme tercihinden bir sapma temsil etmektedir. Jeronimo, bu stratejinin Apple için "önemli ve pragmatik" bir adım olduğunu ancak şirketin geleneksel geliştirme yaklaşımından uzaklaştığını vurgulamıştır. Apple'ın bu kararı, yapay zeka alanında Google gibi büyük oyuncuların gücünü ve ölçeğini tanıması anlamına gelmektedir.

Tüketiciler ve düzenleyiciler açısından etkileri

Analistler, Apple'ın bu ortaklığının tüketiciler tarafından olumlu karşılanması muhtemel olduğunu belirtmektedir. Google, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri yapay zeka özelliklerini cihazlarına entegre ederken, birçok iPhone kullanıcısı da benzer yetenekleri talep etmektedir. Teknoloji analisti Paolo Pescatore, Apple'ın son mali sonuçlarının yapay zekanın henüz iPhone satın alma kararında belirleyici bir faktör olmadığını gösterdiğini ancak bu durumun zamanla değişeceğini öngörmektedir. Bununla birlikte, düzenleyiciler için bu ortaklık endişe kaynağı olabilir. Birleşik Krallık'ın Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Apple ve Google'ın ülkede "etkili bir düopol" oluşturduğunu belirtmiş ve her iki şirketi "stratejik pazar statüsüne" sahip olarak tanımlamıştır.

Önceki ortaklıklar ve finansal boyut

Apple'ın Google ile yapay zeka alanında ortaklık kurması ilk kez değildir. Haziran 2024'te, Apple, OpenAI'nin ChatGPT'sini Apple Intelligence adlı yapay zeka araçları paketinin bir parçası olarak kullanıma sunduğunu duyurmuştur. Google ve Apple'ın arama motoru konusundaki önceki anlaşmaları milyarlarca dolar değerinde olmuştur; 2021'de yapılan bir anlaşmada Google, iPhone'larda varsayılan arama motoru olma hakkı için Apple'a 26 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştır. Mevcut Google-Apple ortaklığının finansal değeri hakkında detaylı bilgi kamuya açıklanmamış olsa da, sektör uzmanları bunun da önemli bir tutarı kapsayacağını tahmin etmektedir.

Gizlilik ve teknolojik altyapı

Apple ve Google, Pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, Apple Intelligence'ın Apple'ın Özel Bulut Hesaplama sisteminde çalışmaya devam edeceğini vurgulamışlardır. Bu, Apple'ın sektör lideri gizlilik standartlarını koruyacağı anlamına gelmektedir. Şirketler, "dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Apple'ın Google'ın yapay zeka teknolojisinin Apple Temel Modelleri için en yetenekli temeli sağladığını belirlediğini" belirtmiştir. Apple Intelligence, Apple cihazlarında ve Özel Bulut Hesaplama altyapısında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, Apple'ın gizlilik konusundaki taahhütünü korurken Google'ın yapay zeka yeteneklerinden faydalanmasını sağlamaktadır.

Düzenleyici endişeler ve pazar gücü

AB ve Birleşik Krallık düzenleyicileri, büyük teknoloji şirketlerinin pazar gücünü kullanarak belirli sektörlerde hakimiyetlerini sürdürmesi konusunda endişe duymaktadırlar. Birleşik Krallık'ın CMA, Ekim ayında Apple ve Google'ın her ikisinin de ülkede "etkili bir düopol" oluşturduğunu söylemiş ve bu şirketleri "stratejik pazar statüsüne" sahip olarak belirlemiştir. Bu tanımlama, düzenleyicilerin bu firmalarda değişiklikler talep edebilmesi anlamına gelmektedir. Jeronimo, Google ürünlerine zaten aşina olan iPhone kullanıcılarının yapay zeka entegrasyonundan aşırı endişe duymayabileceğini ancak bunun düzenleyiciler için "muhtemelen bir kırmızı bayrak" olacağını belirtmiştir. Bir ABD yargıcının Ağustos 2024'te Google'ın yasadışı bir çevrimiçi arama tekeli işlettiğine karar vermesinin ardından, bu tür ortaklıklar daha yakından incelenmektedir.

Apple'ın Google ile yapay zeka alanında ortaklık kurması, teknoloji sektöründe önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Bu hamle, Apple'ın kendi teknolojisinin her katmanını kontrol etme konusundaki tarihsel yaklaşımından bir sapma olup, yapay zeka yarışında Google gibi büyük oyuncuların gücünü tanıması anlamına gelmektedir. Tüketiciler için bu ortaklık Siri'nin daha güçlü ve kişiselleştirilmiş hale gelmesini sağlarken, düzenleyiciler için iki teknoloji devinin artan pazar gücü konusunda yeni sorular ortaya çıkarmaktadır.