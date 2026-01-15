Apple ve Google arasında milyar dolarlık Gemini anlaşması

Apple, dijital asistanı Siri'yi daha akıllı hale getirmek için Google ile önemli bir iş birliğine imza attı. Şirketin, Google'ın gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini'yi kullanmak üzere yaptığı anlaşmanın finansal boyutları da netleşmeye başladı. Sektör kaynaklarına göre, Apple bu kapsamda Google'a yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ödeme yapacak. Bu stratejik ortaklık, Apple'ın yapay zekâ alanındaki rekabet gücünü artırırken, kullanıcıların da daha gelişmiş bir Siri deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Apple ve Google arasında uzun vadeli Gemini iş birliği

Apple'ın Google ile gerçekleştirdiği Gemini anlaşması, şirketin yapay zekâ vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Apple, bu hafta yaptığı açıklamada, yeni Siri'nin temelinde Google'ın Gemini modellerinin yer alacağını doğruladı. Anlaşmanın çok yıllı bir sözleşme şeklinde yapılandırıldığı ve Apple'ın Gemini modellerini kendi özel bulut altyapısında çalıştıracağı bildirildi. Böylece kullanıcı verilerinin gizliliği korunurken, Siri'nin yetenekleri de önemli ölçüde geliştirilecek. Sektör kulislerinde, Apple'ın bu iş birliği için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödediği konuşuluyor. Financial Times'ın haberine göre ise, toplam ödeme tutarı birkaç milyar dolara ulaşabilecek. Bu rakamlar, Apple'ın Google ile olan ilişkisini yeni bir boyuta taşırken, şirketin yapay zekâ alanındaki iddiasını da gözler önüne seriyor. Gemini'nin Siri'ye entegre edilmesiyle, Apple kullanıcılarının daha hızlı ve doğru yanıtlar alması, ayrıca kişisel verilerinin güvenliğinin üst düzeyde tutulması amaçlanıyor.

OpenAI, Apple'ın teklifini neden reddetti?

Apple'ın yapay zekâ planlarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise OpenAI'nin sürece dâhil olmaması oldu. OpenAI'nin, Siri'nin arkasındaki yapay zekâ motorunu sağlama teklifini bilinçli olarak geri çevirdiği iddia ediliyor. Şirkete yakın kaynaklar, OpenAI'nin geçen yıl sonbaharında Apple'a özel model tedarikçisi olmayı reddettiğini belirtiyor. OpenAI'nin bu kararı almasında, kendi bağımsız yapay zekâ cihazlarını geliştirme hedefinin etkili olduğu ifade ediliyor. Apple ve OpenAI arasında görüşmelerin yapıldığı bilinse de, Apple'ın resmî olarak bir teklif sunup sunmadığı ise netlik kazanmış değil. OpenAI'nin bu süreçte geri planda kalması, Apple'ın Google ile olan iş birliğini daha da önemli hale getiriyor. Ayrıca, OpenAI'nin üzerinde çalıştığı ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive'ın katkı sunduğu gizemli bir donanım projesi de teknoloji dünyasında merak uyandırmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, Apple'ın Google ile yaptığı Gemini anlaşması, Siri'nin geleceği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ödeme, Apple'ın yapay zekâya verdiği önemi ve bu alandaki rekabetçi pozisyonunu gözler önüne seriyor. OpenAI'nin sürece dâhil olmaması ise, Apple'ın stratejik tercihlerinin ve teknoloji dünyasındaki güç dengelerinin yeniden şekillendiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, Gemini destekli Siri'nin kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.