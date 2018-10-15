Apple Watch Series 4'ün Türkiye fiyatı nedir Apple Watch Series 4 özellikleri nedir ne zaman çıkacak

Apple Watch Series 4 ne zaman Türkiye'de satışa çıkıyor? Apple Watch Series özellikleri nedir? Yeni saatler Türkiye'de ne zaman satışa sunuluyor? Apple Watch Series 4 fiyatı ne olacak? Apple'ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 4, 12 Eylül'de dünyaya duyurulmuştu.Özellikleri ve uçtan uca ekranıyla dikkatleri çeken Apple Watch Series 4, Türkiye’de 19 Ekim‘de satışa sunulacak. Sağlık özelliklerinin yanı sıra gelişmiş aktivite ve iletişim özellikleri ile dikkat çeken Apple Watch Series 4’ün özelliklerini yeniden hatırlayalım. Apple Watch Series ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de.

Apple Watch Series 4 çıkış tarihi

Apple Store’un Türkiye mağazası üzerinden Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi 19 Ekim Cuma olarak açıklandı.

Apple Watch Series 4 Türkiye fiyatı



Özellikleri ve tasarımı ile ön plana çıkan Apple’ın yeni akıllı saati ise 3499 TL‘den başlayan etiket fiyatıyla satışa sunulacak.



Çift çekirdekli S4 işlemcisiyle birlikte Series 3 ve diğer tüm Apple Watch modellerinden kat ve kat hızlı bir şekilde çalışan Series 4, 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Watch Series 4, böylece önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. WatchOS 5’in geniş ekran ile harmanlanması büyük bir kullanım kolaylığı sunacak.



WatchOS 5’te büyük ekran için kullanıcı arayüzünde değişikliklere giden Apple, Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim gibi uygulamalarını güncelledi. Böylece Apple Watch 4’ün büyük ekranı ile bu uygulamalardan yararlanılabilecek.

Yeni akıllı saate 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemci güç veriyor. Böylece iki kat daha fazla performans sunduğunu belirten Apple, ivmeölçer ve jiroskop gibi donanım iyileştirmeleri ile cihazı Watch 3’e kıyasla güçlendirdi.





Digital Crown uygulamaların çok daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi için yeniden tasarlandı. Bunun yanı sıra saat arayüzü yenilendi. Böylece büyük ekranın avantajından faydalanılarak çok daha fazla bilgi kullanıcılara sunuluyor.



Uçtan uca ekran tasarımıyla gelen yeni Apple Watch modelinin pil ömrü bir önceki seri ile aynı kaldığını görmekteyiz. Gündelik kullanımda yeni akılı saat 18 saat bir pil ömrünü de kullanıcılara sunacak. Egzersiz durumlarında ise yeni akıllı saatin pil ömrü 6 saat olarak açıklandı.



APPLE WATCH SERIES 4 TÜRKİYE FİYATI



Özellikleri ve tasarımı ile ön plana çıkan Apple’ın yeni akıllı saati ise 3499 TL‘den başlayan etiket fiyatıyla satışa sunulacak.

Apple Watch Series 4 özellikleri

watchOS 5 yüklü Apple Watch Series 4, sert düşüşleri algılayabilen yeni ivmeölçer ve jiroskop ve yeni ECG uygulamasını kullanarak elektrokardiyogram (EKG) çekebilen, FDA tarafından De Novo sınıflaması verilmiş bir elektriksel kalp sensörü gibi çığır açıcı sağlık özelliklerinin yanı sıra gelişmiş aktivite ve iletişim özellikleri sunuyor.



Ekranı yüzde 30 daha genişApple Watch’un tamamen farklı bir yeniden tasarımı iki ayrı boyut seçeneğiyle sunuluyor: 40 mm ve 44 mm. Telefon görüşmeleri, Siri ve Walkie-Talkie için optimize edilmiş hoparlörü yüzde 50 daha yüksek ses verirken mikrofonunun yeri, ses kalitesini artırmak için yankıyı azaltacak şekilde değiştirildi. Aygıt özel bir 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip yeni nesil S4 çipe sahip ve yine tüm gün dayanan aynı pil ömrüyle iki kat daha hızlı. Apple Watch Series 4’ün pil ömrü yine 18 saat. Dışarıda egzersiz süresi 6 saat.