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Apple, yeni iPhone'lar için ilk çeyrek üretim planını yüzde 10 azalttı

Apple, ocak-mart çeyreği için üç yeni iPhone modelinin planlanan üretimini yüzde 10 kadar düşürdüğünü bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz hafta ilk çeyreklik satış tahminini düşüren Apple, ocak-mart çeyreği için üç yeni iPhone modelinin planlanan üretimini 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 10 kadar düşürdüğünü bildirdi.
 
Analistler bunun sebebinin yavaşlayan bir ekonominin habercisi olduğu görüşünde birleşirken, ABD'nin Çin ile girdiği ticaret savaşının da bu karar üzerinde büyük etki oluşturduğu düşünülüyor. Söz konusu analistler, Çin'in dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olduğunu belirtiyor.
 
Bazı analistler ise tüketicilerin yeni iPhone'ların çok pahalı olduğunu görüşünde olduğunu, bunun da satış düşüşüne doğrudan etki ettiğini söylüyor.
 
Apple, Aralık 2018’de tedarikçilerinden XS, XS Max ve XR modellerinin planladığından daha az ünite üretmelerini istemişti.
 
Pazar araştırması şirketi Canalys, geçen yıl Çin'de sevkiyatların yüzde 12 düştüğünü ve 2019'daki akıllı telefon sevkiyatlarının 2014'ten bu yana ilk kez 400 milyonun altına düşmesini beklediğini tahmin ediyor.

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