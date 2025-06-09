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Bilim-Teknoloji

Apple yeni özellikleri tanıttı! Bilinmeyen numara detayı dikkat çekti

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 'Liquid Glass' ismini verdiği yeni işletim sistemi arayüzünü tanıttı. Bu kapsamda Apple, iPhone'ların bilinmeyen bir numaradan gelen aramaları otomatik olarak cevaplayacağı ve arayana aramanın amacını soracağı 'çağrı tarama' özelliğinin de tanıtımını yaptı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
Apple yeni özellikleri tanıttı! Bilinmeyen numara detayı dikkat çekti
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Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de işletim sistemi güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı.

Şirket, akıllı telefon, saat, bilgisayar ve tablet gibi cihazları için iOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS 26, visionOS 26 ve iPadOS 26 yazılım güncellemelerini duyurdu.

Apple, 2013'ten bu yana ilk büyük işletim sistemi tasarımı olan ve "Liquid Glass" olarak adlandırılan arayüzünü tanıttı.

Akıllı telefon kilit ekranına getirdiği yeniliklerden de bahseden Apple, Music uygulamasına şarkı sözü çevirisi de dahil olmak üzere yeni özellikler eklendiğini bildirdi.

Apple, iPhone'ların bilinmeyen bir numaradan gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacağı ve arayana aramanın amacını soracağı "çağrı tarama" özelliğinin de tanıtımını yaptı.

APPLE INTELLİGENCE YENİ DİLLERDE DESTEKLENECEK

Şirket, geçen yıl duyurduğu yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence'a getirilecek "canlı çeviri" gibi özelliklerle iletişimin kolaylaştırılacağını ifade etti.

Apple Intelligence özelliklerinin yıl sonuna kadar 8 dile daha geleceğini duyuran şirket, bu dilleri Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Çince ve Vietnamca olarak sıraladı.

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