Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte iPhone 13'ün fiyatı ve özellikleri

Hürriyet 14 Eylül 2021 Salı 20:53 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 21:05

Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman start aldı. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılan ilk ürün yeni iPad modelleri oldu.

İLK TANITILAN ÜRÜN iPAD OLDU

Yeni iPad A13 Bionic ile geliyor. Apple yeni iPad'in en çok satan chromebooktan 3 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Yeni iPad bir önceki model gibi 'home tuşu'na ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 12MP ultrageniş kamera da yer alıyor. Yeni ipad ön tarafında da 12 MP'lik bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın 64GB versiyonunun ABD fiyatı 329 olarak açıklandı.

iPAD MİNİ

Şirketin görücüye çıkardığı diğer iPad modeli ise yeni iPad Mini oldu. iPad Mini 8.3 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. USB-C ile gelen iPad Mini 5G'ye de sahip.

Arka tarafında 12 MP'lik bir kamera ile gelen cihaz 4K video çekebiliyor. iPad Mini'nin ön tarafında 12 MP 'ultrawide' kamera yer alıyor. Cihazın ABD fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.

APPLE WATCH

Yeni Apple Watch da lansmanda görücüye çıkan ürünler arasında yer aldı. Apple Watch Series 7, 18 saatlik batarya ömrü ile geliyor. Cihazın yüzde 30 daha hızlı şarj olduğu belirtilirken ABD fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.

iPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Apple'ın CEO'su Tim Cook iPhone 13 ailesini tanıttı. 5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip.

iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor.

A15 Bionic'e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu.

iPhone 13'ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor.

Ön tarafta 13 MP f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera bulunuyor. Bu kamera 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

iPHONE 13'ÜN FİYATI BELLİ OLDU

iPhone 13 Mini 699 dolardan iPhone 13 ise 799 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.