Apple'a tekelcilik davası açıldı

BD Yüksek Mahkemesi Apple’ın uygulama mağazası App Store’daki komisyon politikalarıyla ilgili şirket aleyhinde tekelcilik davasını dinleyecek. Davanın sebebi olarak Apple’ın App Store’dan aldığı %30’luk komisyon belirtiliyor. Şirket, daha önce ABD Yüksek Mahkemesi'nden bu tekelcilik davasını çekmesini istemişti.

Apple, mahkeme kararına itiraz ederken uygulamalarının tekel olmadığını iddia ediyor. Apple, 1977 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararını gösterek davayı açan tüketicilerle anlaşma yapmanın, "e-ticaretin gelişmekte olan alanını tehdit edeceğini" söylüyor. Apple aslında distrübütör değil, tüketicilere ulaşmak isteyen geliştiriciler için bir aracı olduğunu belirtiyor.

Tekelcilik davaları 7 yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk dava Kaliforniya’daki bir federal mahkeme tarafından düşürülmüş ve tüketicilerin doğrudan alıcı olmadığı ve daha yüksek ücretlerin geliştiriciler tarafından istendiğini söylenmişti. Faka geçtiğimiz yıl bu dava tekrar açıldı ve tekrar gündeme geldi.

(Yenişafak)