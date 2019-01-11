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Apple’ın gelecek sene tanıtmayı planladığı iPhone'lar basına sızdı

The Wall Street Journal, Apple’ın gelecek sene piyasaya sürmeyi planladığı üç yeni iPhone modeli hakkında bilgileri paylaştı.

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Gazetede yer alan habere göre, gelecek sene piyasaya sürülmesi beklenen modellerden birinin, satışları şirketin beklentilerinin gerisinde kalan ‘ekonomik' amiral gemisi iPhone XR'nin yerini alması planlanıyor.

Haberde ayrıca Apple'ın 2020'de tamamen —şimdi XS akıllı telefon serisinde kullanılan ve daha maliyetli olan olan- OLED ekranlara geçmeyi planlandığı bildirildi.

 

ÜÇLÜ ARKA KAMERA

 

Gazete, Apple'ın tanıtacağı yeni telefonlarda en büyük yeniliğin kameralar olacağını da yazdı. Habere göre en üst modelde üçlü ana kamera modülü, diğer iki modelde ise çift arka kamera olacak.

APPLE CİRO BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ 

Apple ilk çeyrek için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirmişti.

Apple, aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı iPhone satışlarının beklenenin altında kalmasını göstermişti.

(Sputnik)

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