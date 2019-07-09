32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7326
  • 6,432
  • 257.251
  • 98694.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'tan Facebook'u 'silin' çağrısı

SIRA dışı açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti. "Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki" diyen Wozniak, kullanıcıların özel hayatını korumaları için Facebook hesaplarını silmeleri gerektiğini savundu.
 
Wozniak'ın bu açıklamalarının sebebi ise 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimleri. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar Facebook'un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.
 
Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıklamıştı.

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Terör örgütüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dezenformasyonu ortaya çıkaran SETA'ya karşı linç girişimi

Dezenformasyonu ortaya çıkaran SETA'ya karşı linç girişimi

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Kilosu 20 liraya satılıyor, yüz güldürdü

Kilosu 20 liraya satılıyor, yüz güldürdü

Tapuda yeni dönem! Artık olmayacak

Tapuda yeni dönem! Artık olmayacak
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019