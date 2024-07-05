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Bilim-Teknoloji

Şaşırtan araştırma: Su aygırları uçabiliyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, su aygırları karada yüksek hızda hareket ettiklerinde havalanabiliyor.

Star Gazetesi5 Temmuz 2024 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Şaşırtan araştırma: Su aygırları uçabiliyor
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İngiltere'deki Kraliyet Veterinerlik Koleji'nden (RVC) yapılan açıklamaya göre, ağırlıkları 2 bin kilogramı (2,2 ton) aşabilen ve zamanlarının çoğunu suda geçiren su aygıları, hızlı hareket ettiklerinde dört uzuvlarını da yerden kaldırdıkları tespit edildi.

32 su aygırının 169 hareket döngüsünü gösteren videoları inceleyen araştırmacılar, en hızlı hareket eden su aygırının her adımının yaklaşık yüzde 15'ini yerden yüksekte geçirdiğini buldu.

ÇOK AZ BİLGİ MEVCUT

Çalışmanın baş yazarı ve RVC'de evrimsel biyomekanik profesörü olan John Hutchinson, CNN'e yaptığı açıklamada, su aygırlarının karada hareket etme biçimleri hakkında çok az şey bilindiğini söyledi.

Hutchinson yaptığı açıklamada, "Su aygırları bulmacanın büyük bir eksik parçasıydı. Onları incelemek gerçekten zor" dedi.

DÖRTNALA KOŞABİLEN ENDER HAYVANLARDAN

Su aygıarlarının sadece suda çok fazla zaman geçirmekle kalmayıp, 'çok saldırgan ve tehlikeli' olduklarını ve geceleri daha aktif olduklarını söyleyen Hutchinson, "Su aygırları dört ayaklı hayvanlar arasında sadece dörtnala koşan çok az sayıdaki hayvandan biridir" açıklamasında bulundu.

Araştırmacıların incelediği videolarda, su aygırlarının rakip bir su aygırını kovalamak veya aslan yada gergedan tarafından kovalanmak gibi onları motive eden bir durum söz konusu olduğunda daha hızlı hareket etme eğiliminde oldukları görüldü.

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