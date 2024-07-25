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Bilim-Teknoloji

Araştırma: Tavuklar korktuğunda veya heyecanlandığında kızarıyor

Bilim insanları, tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığını, memnun hissettiğinde de başlarında bulunan tüyleri kabarttığını tespit etti.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Araştırma: Tavuklar korktuğunda veya heyecanlandığında kızarıyor
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Fransa'nın Tours Üniversitesinden araştırmacılar, 10'u ticari çiftlikten, 8'i de özel yetiştiricilerden iki grup tavuğun, yemekle ödüllendirilmek veya kucağa alınmak gibi farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışlarını filme aldı.

KIZARDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen bilim insanları, tavukların yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan açıkta kalmış derinin, korku ya da heyecan duygusu hissedince kızardığını belirledi.

Araştırmacılar, ayrıca kuşların, dinlenme ya da rahatlama gibi kendilerini memnun ve huzurlu hissettiren faaliyetler sırasında başlarında yer alan tüyleri kabarttığını tespit etti.

SONUÇLAR HAYVANCILIK EDÜSTRİSİNDE KULLANILABİLİR

Çalışma sonucunda, kızarmanın ilk kez tavukların ruh halleriyle ilişkilendirildiğini vurgulayan bilim insanları, bulguların bu kuş türünün duygularını anlamak için yeni bir yol sunduğunu ve hayvancılık endüstrisinde kullanılabileceğini aktardı.

Çalışmanın detaylarına "Plos One" dergisinde yer verildi.

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