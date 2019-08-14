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Araştırmacılar Afrika bölgesinin her yıl 200 milyon otomobil kadar karbon karbondioksit ürettiğini keşfetti

Araştırmacıların uydular aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda Afrika bölgesinin her yıl 200 milyon otomobil kadar karbondioksit ürettiği keşfedildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir uydu verisi analizine göre, her yıl Kuzey Afrika'dan 1 ila 1,5 milyar ton arasında karbon emisyonu salındığı tespit edildi. Araştırmaya göre, kuraklığın ve arazi kullanımındaki değişikliklerin bölgenin toprağını bozduğu, bunun sonucumda da büyük miktarlarda depolanan karbon salınımına yol açtığı bildirildi.
 
Edinburgh Üniversitesi'nden bir ekip, karbon ve sera gazı gözlem uyduları olan Japonya'nın GOSAT ve NASA'nın OCO-2 uydularından toplanan verileri inceledi.
 
Araştırmacılar uyduların topladığı bitki örtüsündeki değişiklikleri gösteren üç atmosfer modeliyle yeraltı suyu sıcaklığı ve fotosentez seviyelerini ölçtüler.
 
Araştırma sonuçlarına göre, Araştırmaya göre, kuraklığın ve arazi kullanımındaki değişikliklerin bölgenin toprağını bozduğu, bunun sonucumda da büyük miktarlarda depolanan karbon salınımına yol açtığı belirlendi.
 
Araştırma bulgularının, sera gazı kaynaklarının anlaşılmasını geliştireceği ve ortalama küresel sıcaklık artışını 2C'nin altına düşürmeyi amaçlayan Paris Anlaşması şartlarını yerine getirme çabalarına yardımcı olacağı bildirildi.

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