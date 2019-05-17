22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0488
  • 6,7588
  • 248.68
  • 87.074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Araştırmacılar samanyolunda gizemli bir yıldız buldular: Bizim galaksimizden değil

Çinli araştırmacılar, samanyolu galaksisinde ortaya çıkmış gibi görünmeyen olağandışı bir yıldız bulduklarını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nature Astronomy'de yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları J1124 + 4535 adlı yeni bir yıldızla karşılaştılar ve yıldızın galaksimizdeki diğer yıldızlardan farklı olduğunu keşfettiler.
 
Keşfedilen yıldızın, yedi parlak yıldızdan oluşan Büyük Ayı olarak bilinen bir takımyıldızın içinde bulunduğu bildirildi.
 
Büyük Gökyüzü Alanlı Çok Amaçlı Fiber Spektroskopik Teleskop (LAMOST), ile yapılan araştırmalar esnasında yabancı yıldızın az miktarda magnezyum içerdiği bulundu. Keşfin ardından yapılan daha ileri çalışmalar da bulguları doğruladı.
 
Cüce galaksilerde yıldızların oluşması çok daha uzun sürer, bu yüzden magnezyum-demir oranı farklıdır.
 
Birbirine yakın oluşan yıldızların kimyasal bileşimi genellikle ortak elementler içermeleri bakımından benzerdir.
 
Ancak, "yeni" yıldızın bileşimi ile Samanyolu'ndaki komşuları arasında bir benzeşme yoktur. Sonuç olarak, araştırmacılar J1124 + 4535'in farklı bir konumda oluşması gerektiğini önerdiler.
 
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan araştırmacılardan biri, "Samanyolu gibi galaksilerin genişleyebildiğini ve çevrelerindeki diğer küçük galaksileri emebileceklerini gösteriyor. Bu yıldız da Samanyolu galaksimizin yuttuğu küçük galaksilerin birinden kalmış olabilir." diye konuştu.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı!

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı!

Köprü geçiş cezalarıyla ilgili önemli gelişme!

Köprü geçiş cezalarıyla ilgili önemli gelişme!

Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti

Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti

Opera gösterimindeki olayla ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama

Opera gösterimindeki olayla ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... Bu soruya yanıt veremedi

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... Bu soruya yanıt veremedi

Bakan Soylu: Açıklamayan alçaktır, namerttir

Bakan Soylu: Açıklamayan alçaktır, namerttir

ABD'de tartışma çıktı: Bombardıman uçaklarını, gemileri niye yolladık?

ABD'de tartışma çıktı: Bombardıman uçaklarını, gemileri niye yolladık?

Günlerdir kayıptı... Flaş gelişme!

Günlerdir kayıptı... Flaş gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

Adana'da 'ham karpuz timleri' iş başında

Adana'da 'ham karpuz timleri' iş başında

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

İşte dünyanın en büyük dinozor sergisi!

İşte dünyanın en büyük dinozor sergisi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019