Artık tamamen menzile girdiler: TAYFUN'u engelleyecek envanterimiz yok

Yunanistan basını, Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun balistik füzesinin menzil ve hız kapasitesiyle Yunanistan'ın tamamını kapsadığını yazdı. Atina merkezli analizlerde, bu gelişmenin Yunanistan'ın mevcut caydırıcılık doktrinini geçersiz kıldığı ve kritik askeri altyapıyı risk altına soktuğu vurgulandı.

Yunanistan basını, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil balistik füze sistemi TAYFUN'un, Yunanistan'ın tamamını kapsayan bir menzile ulaşmasını "stratejik bir kırılma" olarak değerlendirdi.

Atina merkezli Newsbeast sitesinde yayımlanan analizde, Tayfun'un Yunanistan açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu açıkça ifade edildi.

Newsbeast'te kaleme aldığı değerlendirmede Yunan analist Georgios Sarris, Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirdiği Tayfun balistik füzesinin Atina'da artan tedirginliği gözler önüne serdiğini yazdı.

Sarris, füzenin ulaştığı menzil ve teknik kapasitenin, Yunanistan'ın mevcut caydırıcılık anlayışını yeniden sorgulamasına neden olduğunu belirtti.

Analizde, Tayfun'un 2 bin 500 kilometreye varan potansiyel menzilinin, olası bir çatışma durumunda Yunanistan'ın doğudan batıya tamamını kapsayabilecek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Bu silah sistemi Yunanistan için oyunun kurallarını değiştiriyor" değerlendirmesine yer verildi.

"ATİNA'YI EN ÇOK TEHDİT EDEN SİLAH"

Sarris, Türkiye'nin Tayfun'un daha gelişmiş bir versiyonunu başarıyla test ettiğini belirterek, füzenin Mach 8'e ulaşan iniş hızına dikkat çekti. Bu özelliklerin Tayfun'u, "Atina'yı en çok tehdit eden silah sistemleri" arasında üst sıralara taşıdığını ifade etti.

Yunan analist, Türkiye'nin füze teknolojilerinde son yıllarda kaydettiği istikrarlı ilerlemenin bu testlerle bir kez daha teyit edildiğini vurguladı. Bu durumun doğal sonucunun ise Yunanistan'ın askeri caydırıcılık kapasitesini yeniden değerlendirmek zorunda kalması olduğunu kaydetti.

"TÜM YUNANİSTAN TEORİK OLARAK MENZİL İÇİNDE"

Analizde, Tayfun füzesinin operasyonel öneminin Yunanistan açısından "acil ve belirleyici" olduğu ifade edildi. Sarris'e göre, artık İyon Adaları'ndan Doğu Ege'ye kadar Yunanistan'ın tamamı teorik olarak Tayfun'un menzili içinde bulunuyor. Daha önce doğrudan tehdit altında olmadığı düşünülen Korfu ve Diapontia Adaları gibi bölgelerin dahi potansiyel hedef haline geldiği belirtildi.

Yaklaşık 70 metrelik dairesel hata payına sahip olduğu öne sürülen füzenin, kritik askeri tesisler üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek bir kapasiteye ulaştığı vurgulandı.

"OLASI BİR SALDIRIDA HAVA ALTYAPISI DEVRE DIŞI KALABİLİR"

Sarris, askeri kaynaklara dayandırdığı değerlendirmesinde, olası bir Tayfun saldırısının Yunanistan'ın kritik hava altyapısını geçici olarak işlevsiz hale getirebileceğini yazdı. Elefsis, Larissa ve Tanagra'daki hava üslerinin hedef alınması halinde Yunanistan'ın ani müdahale kabiliyetinin ciddi şekilde zayıflayabileceği ifade edildi.

Ayrıca, ABD'den tedarik edilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılacağı Andravida Üssü'nün de potansiyel hedefler arasında yer almasının Atina'daki stratejik baskıyı artırdığı kaydedildi.

"MEVCUT ENVANTER YETERSİZ"

Yunan analist, bu tablo karşısında Yunanistan'ın mevcut askeri kapasitesinin Türkiye kaynaklı bu tehdidi dengelemekte yetersiz kaldığını savundu. Yaklaşık 300 kilometre menzilli sistemlerin yanı sıra, Mirage 2000-5 ve Rafale uçaklarından fırlatılabilen 500 kilometre menzilli SCALP EG füzelerinin dahi, Türkiye'nin çoklu vuruş kabiliyeti karşısında sınırlı etki yaratabileceğini belirtti.

Bu nedenle Atina'nın, Pentagon ile yürüttüğü temaslarda artık 2 bin kilometreye ulaşabilen uzun menzilli seyir ve balistik füze sistemlerine odaklandığı aktarıldı.

"STRATEJİK REHİNE RİSKİ"

Sarris'e göre, Türkiye'nin iç bölgelerindeki hedefleri vurabilecek bir kapasiteye sahip olunmadığı sürece Yunanistan'ın "stratejik rehine" konumuna sürüklenme riski bulunuyor. Böyle bir durumda, yüksek yoğunluklu kriz anlarında Atina'nın manevra alanının ciddi biçimde daralacağı ifade edildi.

"320 KİLOMETRELİK MESAFE VURGUSU"

Analizde, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin 560 kilometreyi aşan test atışlarının yapıldığı bilgisine yer verilirken, asıl dikkat çekici unsurun 2 bin 500 kilometreye ulaşan menzil olduğu vurgulandı. Sarris, "İzmir kıyıları ile Atina arasındaki mesafe düz bir hat üzerinde 320 kilometreyi bile geçmiyor. Yunan hükümeti bu gerçeği dikkate almak zorunda" ifadelerini kullandı.

"ÖNLENMESİ SON DERECE ZOR"

Yüksek hızı sayesinde süpersonik ve hipersonik sınıfa yakın değerlendirilen Tayfun'un, mevcut hava savunma sistemleri tarafından durdurulmasının son derece zor olduğu ifade edildi. Katı yakıtlı motor, tekerlekli ve mobil fırlatma rampaları sayesinde yüksek hareket kabiliyeti sunan füzenin, her türlü hava koşulunda kullanılabildiği aktarıldı.

Güdüm sisteminin ise ataletsel navigasyonun yanı sıra GPS ve GLONASS verileriyle desteklendiği belirtilerek, bu sayede hedefte yüksek isabet oranına ulaşıldığı kaydedildi.

