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ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ELEKTRİKLİ araç sektöründe güvenilir ve önemli bir paydaş olmayı hedefleyen ASELSAN’ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, TEMSA’nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 otobüse güç verecek. Araçların trafik tescilleri 2020 yılında tamamlanacak.

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ASELSAN’IN geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, otobüs üreticisi TEMSA’nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araca güç verecek. Araçların trafik tescillerinin 2020 yılı başında tamamlanması hedefleniyor. Bu gelişme, karbon emisyonunun azaltılması ve Türkiye’nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önem taşıyor.

KULLANIM ARTIYOR 

Halen birçok otobüs üreticisi ile geliştirdiği sistemlerinin entegrasyonuna yönelik iş birlikleri sürdüren ASELSAN, gelecek dönemde elektrikli araç sektöründe güvenilir ve önemli bir paydaş olmayı hedefliyor.    

Elektrikli araçlar sağladıkları ekonomik ve konforlu ulaşım ile sıfır karbondioksit salımı dolayısıyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler tarafından çevreci politikalar çerçevesinde desteklenerek yaygınlaştırılıyor. Bu gelişme dolayısıyla birçok otomobil ve ticari araç üreticisi elektrikli araç sistemlerine veya elektrikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere yöneliyor.

ASELSAN da askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu gibi teknolojileri geliştirdi.  

2016 YILINDA YAPILAN OTOBÜS BAĞIŞLANMIŞTI

ŞİRKETİN, otobüs üreticisi TEMSA ile kurduğu iş birliği sonunda da Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV ortaya çıktı. Otobüs, 2016 yılında kamuoyuna tanıtıldı. ASELSAN, geçen sürede söz konusu sistemlere ilişkin geliştirme, üretim ve test faaliyetleri sürdürürken, TEMSA da seri üretime hazır 9 metrelik MD9, 12 metrelik Avenue Electron ve Avenue EV olmak üzere 3 ayrı elektrikli modelle çözümlerini çeşitlendirdi. ASELSAN ve TEMSA tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü, Hacettepe Üniversitesi’ne bağışlanmıştı.

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