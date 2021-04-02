ASELSAN finale yükseldi

AA 02 Nisan 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 15:01

ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi (Global Council of Corporate Universities-GlobalCCU) ödüllerinde finale kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi ödüllerinden "Kültür ve Teknoloji" kategorisinde finalde yer alacak.

Ödüller, 5 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve gelişim liderlerini bir araya getirecek "2021 GlobalCCU e-Forum"da verilecek. ASELSAN'ın da finalist olduğu yarışmada 8 ülkeden 16 kuruluş uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek ve ödül sahipleri belirlenecek.

ASELSAN'ı yarışmada finale taşıyan ise çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleri oldu.

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla 2019 yılında tanıtımı yapılan ASELSAN öğrenme ve yönetim sistemi "a BİL-GE Platformu"ndaki çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi.

Çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020 yılında "a BİL-GE Platformu"nu internet ve mobil uygulama üzerinden de çalışanlarına sunan ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine özel tasarlanan eğitimlerle 9 bin çalışanının gelişim yolcuğunda yanlarında yer aldı.

Geçen yılın öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden "Bilgi Paylaşım Programı" aracılığıyla kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesi amaçlanırken, ASELSAN'lılar geliştirdikleri eğitimlerle diğer çalışma arkadaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağladı.