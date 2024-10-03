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Bilim-Teknoloji

ASELSAN geliştirdi! 'ALP 100-G' gün sayıyor

ASELSAN tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması amacıyla üretilen alçak irtifa radarı 'ALP 100-G', Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) görücüye çıktı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
ASELSAN geliştirdi! 'ALP 100-G' gün sayıyor
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli üretim araçları da festival alanındaki çeşitli noktalarda tanıtılıyor.

Türkiye'nin "havadaki gözüne" güç katacak, ASELSAN imzalı alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G" de festivalde sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

- 3 BOYUTLU TESPİT VE TAKİP YETENEĞİ DİKKATİ ÇEKİYOR

ALP 100-G'nin birbirinden özel yetenekleri, festivaldeki ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibini yapabilen radar aracı, 8x8 taktik tekerlekli araç sayesinde yüksek hareket özgürlüğü sunuyor.

ALP 100-G, özellikleri arasında yer alan "Mod-5 IFF" ile hedef kimliklendirmesi gerçekleştirebiliyor.

- "ÖZEL SİLAH TESPİT MODU" DÜŞMAN UNSURLARINI HAREKETLERİNİ GÖSTERİYOR

Çoklu hedef takibi sayesinde odak gücü yüksek olan radar aracı, komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması hedeflenen ALP 100-G, "özel silah tespit modu" ile düşman unsurlarının atım ve düşüm noktalarını da gösteriyor.

Karıştırıcı tespiti ve takibi de yapabilen alçak irtifa radar aracı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, ALP 100-G'yi yakından inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği radar aracı, dron ile görüntülendi.

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