ASELSAN geliştirdi! Artık daha güvenli aktarılacak

Güvenli dosya aktarma platformu 'TaliaDD' kiosk sisteminin lansmanı ve ilk ürünlerinin ASELSAN'a teslim töreni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi. Programa, ASELSAN IT Direktörü Yıldırım Azizoğlu, Beyaznet CEO'su Mehmet Fatih Zeyveli ve davetliler katıldı. 'TaliaDD' kiosk sisteminin, yüksek güvenlik ihtiyacı bulunan ya da internet erişimine tamamen kapalı ağlarda çalışan kurumların güvenli ortamlarından dışarı ya da dışarıdan içeri dosya aktarımının güvenliği için geliştirildiği kaydedildi. Sistemin, daha kolay ve daha güvenli dosya aktarımına imkan sağladığı vurgulandı.

'KAPALI NETWORKÜMÜZÜN KORUNMASI GEREKİYOR'

ASELSAN IT Direktörü Yıldırım Azizoğlu, güvenli dosya aktarımının önemine işaret ederek, "Biliyorsunuz; 10 yıl evvel İran'a bir siber saldırı gerçekleştirildi. İran'ın rakipleri dediler ki; 'İran'ın nükleer programını geciktirelim. Nasıl geciktirelim?' Bir yöntem, gidip o ülkeyi bombalamak. Bombalayabilirsiniz; ama bomba attığın zaman direkt savaş sebebi. Bir USB ile tamamen kapalı nükleer sistem tesislerine girmeyi başardılar. Öyle bir saldırı yaptılar ki nükleer sistem zamanla arıza verdi. Bunu da kimsenin farkında olmadan yapabildiler. Onlarca santrifüj hızlı çalıştırarak sitemi bozdular. Düşünün bir mühendissiniz, bu durumda sistemin altyapısını iyi yapamadıklarını düşünürsün. Halbuki arkada bir saldırı var. Farkında bile değil. Şimdi bunu niye anlattım? Aynı tehdit Türkiye için de var. Mesela şöyle düşünün. Enerji santralinde böyle bir saldırı oluyor ve farkında bile değilsiniz. İstanbul'da elektrikler bir gün gitsin. Bu milyar dolarlık bir zarar demek. İstanbul'u günlerce bombalasan bu zararı veremezsin; ama bir günlük elektrik kesintisinde verebiliyorsunuz. Bu kadar kolay. ASELSAN olarak kendi tarafımıza döndüğümüz zaman, birçok savunma sanayi ürünü üretiyoruz. Savunma sanayisinde saldırılar savaş zamanlarında çıkıyor. Eğer radarlarınız savaş zamanı düşman uçaklarını göremezse anlıyorsunuz ki algoritmalar çalınmış. Düşmanın eline geçmiş. Şimdi bizim 'TaliaDD' gibi bir ürüne ihtiyacımız şuradan çıktı. Dünyada benzer muadilleri var, fakat bizim kapalı networkümüzün korunması gerekiyor ki bunu yabancı ürünlerle yapamayız. Ürünün asıl amacı dışarıdan USB aracılığıyla gelen kötü amaçlı yazılımların engellenmesi, ikincisi olarak da içerideki bilginin istihbarat amacıyla dışarı çıkmasını engellemek. Bunu özellikle yüksek güvenlik ihtiyacı olan enerji sektörü, savunma sektörü başta olmak üzere birçok alanda Türkiye için üreten Beyaznet'e teşekkür ediyorum. İstek bizden çıktı; ama istek bize ait değil, aslında bütün Türkiye'ye ait" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Beyaznet CEO'su Mehmet Fatih Zeyveli de "Fiber güvenlikle ilgili bir ürün geliştirdik. Bunu hem ülke çapında hem dünya çapında kullanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hindistan'ın, Çin'in, Polonya'nın, Amerika'nın birçok başarı hikayesi var. Bunu biz de yapabiliriz. Türkiye'den bazı yazılım, oyun, savunma sanayi gibi ürünler de çıkmaya başladı. Bunu daha da arttırmamız lazım" diye konuştu.