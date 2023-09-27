ASELSAN'ýn "Yakýn Uzay Durumsal Farkýndalýk" (YAKUD) çalýþmalarýna yönelik ArGe Projesi kapsamýnda; Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM ile ASELSAN ekiplerince ortak tasarlanan ve geliþtirilen alt-üst yapýlarla, ASELSAN'a ait Özel Teleskop Sisteminin (ÖTS), DAG yerleþkesine kurulumu, iþletmesi ve gözlemleri gibi süreçleri kapsayan ArGe çalýþmalarýna dair iþ birliði protokolü imzalandý. Bu kapsamda; DAG yerleþkesinde tespit edilen alana ArGe Projesi kapsamýnda geliþtirilen ÖTS için uygun ve ihtiyaç duyulan altyapýnýn planlamasý ve hazýr halde olmasý, ÖTS için gerekli üstyapýnýn planlamasý ve kurulumu, gerektiðinde ihtiyaç duyulan teknik hizmetlerin saðlanmasý ve diðer iþletmesel giderler ile YAKUD gözlemlerinin baþlatýlmasý, ATASAM tarafýndan saðlanacak.

TÜRKÝYE ÜZERÝNDEN GEÇEN UYDULARIN TESPÝTÝ SAÐLANACAK

ASELSAN'ýn "Yakýn Uzay Durumsal Farkýndalýk" (Space Situational Awareness-YAKUD) Projesi, alçak dünya yörüngesindeki (LEO) uydularýn ve uzay çöplerinin tespitini saðlayacak bir ArGe projesi olarak dikkat çekiyor. YAKUD Projesi kapsamýnda deðerlendirilecek bu verilerle milli uzay görevlerinin planlanmasýna girdi saðlanmasý amaçlanmakta olup; proje kapsamýnda çeþitli veri kaynaklarýndan, gözlemevlerinden, teleskoplardan ve diðer çeþitli sensörlerden alýnacak veriler birleþtirilecek ve anlýk uzay görüntülemesi saðlanacak. Ayný zamanda, YAKUD Projesi ile yakýn yörüngelerdeki hareketlilik de görüntülenecek, Türkiye'nin uzay projelerindeki planlamasý ve uzaydaki varlýðý daha güvende olacak.

Yakýn uzay durumsal farkýndalýðý alanýnda ülkelerin kendilerine ait milli bir sisteminin olmasý ve bu sistemler aracýlýðýyla uzay durum resmini oluþturabilmesinin önemi gün geçtikçe artýyor. Türkiye'nin; onlarca ülkenin yörüngelere sürekli yeni uydular fýrlatmasý Türkiye üzerinden geçen uydularýn tespitinin ve bu durumun farkýndalýðýnýn saðlanmasýnýn önemi de gelecek çaðýn en önemli unsurlarý arasýnda yer alýyor. Ayrýca, daha önce fýrlatýlan uydularýn görevini tamamladýktan sonra "uzay çöpü"ne dönmesi, çözülmesi gereken bir probleme de yol açýyor. Yakýn uzay durumsal farkýndalýðý gerçekleþtikten sonra bu uzay çöplerinin de tespiti gerçekleþtirilebilecek. Tespit edilecek bu tür olaylar arasýnda uzay nesnelerinin yörüngede çarpýþma ihtimalleri, uzay havasý olaylarý, uzay araçlarýnýn atmosfere girme ihtimali ve mevcut uzay görevlerinin bozulmasý durumundaki ihtimaller yer alýyor.

REKTÖR ÇOMAKLI: UZAY BÝLÝMLERÝNE YÖNELÝK TÜRKÝYE'NÝN EN BÜYÜK YATIRIMINA SAHÝBÝZ

Atatürk Üniversitesinin araþtýrma üniversitesi olmasý kapsamýnda; bu tür farklý kurum kaynaklý ArGe projelerine verdiði önem ve önceliklerin meyvelerini vermeye baþladýðýný aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklý: "Üniversitemiz merkezlerinin bu tür ArGe giriþimleri ile dýþ paydaþ ortaklýklarý fazlasýyla anlamlý ve önemlidir. Ayný zamanda uzay bilimlerine yönelik Türkiye'nin en büyük yatýrýmý olan DAG'ýn yerleþkesine bu tür farklý alanlardaki ArGe altyapýlarýnýn da rahatlýkla kurulabiliyor ve tercih ediliyor olmasý, DAG için doðru, stratejik ve yerinde güçlü bir altyapýnýn da planlandýðýnýn ve kurulduðunun göstergesidir. Bu nedenle, ATASAM merkezimizde görev yapan tüm teknik ve akademik ekibimiz ile personelimize tekrar teþekkür ediyor, ASELSAN yönetimine ise iþ birliði için gösterdikleri gayretten dolayý þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu