ASELSAN Karabağ'ı radara aldı

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:47

Azerbaycan'da 1. Uluslararası Karabağ'ın Restorasyonu, İmar ve Gelişimi Fuarı (Rebuild Karabakh) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bakü Expo Center'de düzenlenen, 17 farklı ülkeden 280 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı 44 şirketle Türkiye sağladı. Bireysel şirket katılımlarının yanı sıra Türkiye milli standıyla da fuarda yerini aldı.

Katılımcılar hem Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde gerçekleştirdikleri projeleri hem de işgalden kurtarılan Karabağ'ın imarında yapacakları işleri tanıtma fırsatı buldu.

Fuarı organize eden şirketin yöneticilerinden Kerim Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karabağ'ın imarında yer alan ve yer almak isteyen Türk altyapı, üstyapı ve yol inşaatı şirketlerinin fuara katılım sağladığını bildirdi.

Fuarın Türk katılımcılarından ASELSAN Bakü Genel Müdürü Özgür Kürüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın daha çok savunma sanayisi alanındaki çalışmalarıyla bilindiğini fakat sivil alanda da pek çok teknolojiye yatırım yapan bir şirket olduklarını söyledi.

Kürüm, Karabağ'ın yeniden inşasına ve hizmetlerin insanlara daha iyi ulaşabilmesine öncelik verdiklerini belirterek "Bunlar, akıllı ulaştırma, akıllı şehirler, akıllı çevre, akıllı enerji, raylı sistemler ve otomasyondur. Bu konularda ASELSAN'ın geniş tecrübesi var. Bunu Karabağ başta olmak üzere tüm Azerbaycan arazisinde sunmak üzere ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Güvenlik, maden endüstrileri, sağlık, bilgi teknolojisi, eğitim, gıda endüstrisi, tarım, inşaat, yol yapımı ve altyapı, ulaşım, turizm ve kültürel miras, enerji ve ekoloji ile ilgili ürünlerin, işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilen "yeşil enerji" ve "akıllı köy" gibi projelerin tanıtıldığı fuar 22 Ekim'e kadar sürecek.